Friday, April 9, 2021

UL STAR TYE FAGAN TO OLE MISS

 AS  EXPECTED    FORMER  UL  STAR,  TYE  FAGAN  HAS  TRANSFERRED  FROM  UGA  TO  OLE  MISS  TO  BE  REUNITED  WITH  COACH  KERMIT  DAVIS  WHO   WAS  COACH  AT  MIDDLE  TENNESSEE  THE  TEAM  TYE  COMMITTED-TO  BEFORE  GEORGIA'S  NEW  COACH  TOM  CREAN  CHANGED  HIS  MIND.


TYE  HAS  TOLD  FRIENDS  IN  THOMASTON,  HE  WAS  DISSATISFIED  WITH  PLAYING  TIME  FOR  THE  BULLDOGS.  THIS  PAST  SEASON  HE  RANKED 2ND  ON  THE  TEAM    IN  REBOUNDS  AVERAGING   4.4  PER  GAME  BUT  HE   STRUGGLED   WITH  HIS   SHOOTING  AT  TIMES,  27 %  FOR  3'S  55.6% FROM  THE FOUL  LINE,  40  TURNOVERS  AND   29  ASSISTS. 


TYE STARTED  24  OF  25  GAMES  AND  RANKED  5TH  IN  MINUTES PLAYED LAST  SEASON. THE  DAWGS  BEAT  OLE  MISS  BOTH   GAMES  AND  TYE  HAD   19  POINTS  IN  THE  FIRST  GAME  AT  OXFORD  AND  13  POINTS  IN  ATHENS.

Posted by WTGA AM & FM at 12:05 PM

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