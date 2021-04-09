UL STAR TYE FAGAN TO OLE MISS

AS EXPECTED FORMER UL STAR, TYE FAGAN HAS TRANSFERRED FROM UGA TO OLE MISS TO BE REUNITED WITH COACH KERMIT DAVIS WHO WAS COACH AT MIDDLE TENNESSEE THE TEAM TYE COMMITTED-TO BEFORE GEORGIA'S NEW COACH TOM CREAN CHANGED HIS MIND.
TYE HAS TOLD FRIENDS IN THOMASTON, HE WAS DISSATISFIED WITH PLAYING TIME FOR THE BULLDOGS. THIS PAST SEASON HE RANKED 2ND ON THE TEAM IN REBOUNDS AVERAGING 4.4 PER GAME BUT HE STRUGGLED WITH HIS SHOOTING AT TIMES, 27 % FOR 3'S 55.6% FROM THE FOUL LINE, 40 TURNOVERS AND 29 ASSISTS.
TYE STARTED 24 OF 25 GAMES AND RANKED 5TH IN MINUTES PLAYED LAST SEASON. THE DAWGS BEAT OLE MISS BOTH GAMES AND TYE HAD 19 POINTS IN THE FIRST GAME AT OXFORD AND 13 POINTS IN ATHENS.
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