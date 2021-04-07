THOMASTON MAYOR AND COUNCIL REOPENING MEETINGS TO THE PUBLIC

AT TUESDAY'S MEETING, THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS ANNOUNCED CITY COUNCIL MEETINGS ARE REOPENING FOR IN-PERSON ATTENDANCE, FIRST COME, FIRST SERVE, AS SOCIAL DISTANCING WILL BE OBSERVED-- MASKS RECOMMENDED , EFFECTIVE THIS WEEK. GOVERNOR KEMP'S LATEST ORDER ALLOWS IT.
PUBLIC COMMENT WILL ALSO RESUME. ANYONE WHO WISHES TO MAKE IN-PERSON PUBLIC COMMENT SHOULD CONTACT CITY CLERK OASIS NICHOLS FOR A FORM TO FILL OUT, A FORM THAT MUST BE SUBMITTED TO CITY HALL BY THURSDAY NOON PRIOR TO THE NEXT TUESDAY MEETING.
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