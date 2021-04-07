Wednesday, April 7, 2021

THOMASTON MAYOR AND COUNCIL REOPENING MEETINGS TO THE PUBLIC

 AT  TUESDAY'S  MEETING,  THOMASTON  MAYOR  J.D.  STALLINGS  ANNOUNCED CITY  COUNCIL  MEETINGS  ARE  REOPENING  FOR  IN-PERSON  ATTENDANCE,  FIRST  COME,  FIRST  SERVE,  AS  SOCIAL  DISTANCING  WILL  BE  OBSERVED--  MASKS  RECOMMENDED , EFFECTIVE    THIS  WEEK.   GOVERNOR  KEMP'S  LATEST  ORDER  ALLOWS  IT.


 PUBLIC  COMMENT  WILL  ALSO  RESUME.  ANYONE  WHO  WISHES  TO  MAKE  IN-PERSON  PUBLIC  COMMENT  SHOULD  CONTACT  CITY  CLERK OASIS  NICHOLS  FOR  A  FORM  TO  FILL  OUT,  A  FORM  THAT  MUST  BE  SUBMITTED  TO  CITY  HALL  BY  THURSDAY  NOON   PRIOR  TO  THE  NEXT  TUESDAY  MEETING.  

Posted by WTGA AM & FM at 3:46 PM

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