Tuesday, April 20, 2021

POSITIVE POLICE WORK BY THOMASTON PD

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAID  TWO  OF  HIS  OFFICERS, CPL.  MARK  JOHNSON  AND  OFFICER  JUSTIN  SANDERS  ARE  GETTING  A  BIG  THANKS  FOR  THEIR  HANDLING  OF  A  TRAFFIC  STOP  FROM   JOHN  WILLIAMS,  A  BLACK MALE  MOTORIST ,  LAST  WEEK.


THEY  STOPPED  THE  PICK-UP  ON   A LOUD MUSIC  COMPLAINT  AND  DISCOVERED  THROUGH  VEHICLE  REGISTRATION  HE  HAD  A  TRAFFIC  VIOLATION  WARRANT  FROM  OHIO  AND  WAS  FLAGGED  AS  A  DANGEROUS  SUBJECT.  TURNS  OUT,  OHIO  WAS  NOT  INTERESTED  IN  SERVING   THE  WARRANT   FROM  HIS   PAST  AND  WILLIAMS  SAID  THE  SITUATION  WAS  QUICKLY  AND  PROFESSIONALLY  RESOLVED.   THE  CHIEF  SAID  WILLIAMS  LATER  CAME  BY  THE  POLICE  STATION  TO  TALK  WITH  THE  OFFICERS  AND  THANKED  THEM  FOR  REASSURING  HIS  FAITH  IN  LAW  ENFORCEMENT.


CHIEF  RICHARDSON  SAID  WHEN  CITIZENS  AND  POLICE  RESPECT  ONE  ANOTHER,  GOOD  THINGS  HAPPEN. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:26 PM

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