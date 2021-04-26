Monday, April 26, 2021

THOMASTON CITY COUNCIL DENIES ALL APPEALS SELLING ALCOHOL TO MINORS

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  DENIED  ALL  APPEALS  FROM  A  SECOND   GROUP  OF  STORES  FOR  SELLING   ALCOHOL   TO  MINORS  AND  SENTENCED  THEM  TO  SUSPENSION  OF  ALCOHOL  LICENSE  FOR   30  DAYS  AND   60  DAYS PROBATION,  FRIDAY.


THESE  STORES  BANNED  FROM  SELLING  FOR   30  DAYS,  NORTH  CREEK  SHELL,  SOUTHSIDE  BP, MR. B'S,  BEST  VALUE,  RACEWAY, SHAMROCK  FOOD  MART, QUICK  STOP,  EXPRESS  FOOD  MART,  7/11  MART,  LOTTO  PARADISE,  HANDY  MART,  FAST  STOP, MM FOOD MART,  AND MIKE'S  MARKET. ALL  CLERKS  WHO  WERE  CITED  IN  THE  TPD  UNDERCOVER  OPERATION,  HAVE  PAID  THEIR  TICKETS.

Posted by WTGA AM & FM at 2:13 PM

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