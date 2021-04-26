THOMASTON CITY COUNCIL DENIES ALL APPEALS SELLING ALCOHOL TO MINORS

THE THOMASTON CITY COUNCIL DENIED ALL APPEALS FROM A SECOND GROUP OF STORES FOR SELLING ALCOHOL TO MINORS AND SENTENCED THEM TO SUSPENSION OF ALCOHOL LICENSE FOR 30 DAYS AND 60 DAYS PROBATION, FRIDAY.
THESE STORES BANNED FROM SELLING FOR 30 DAYS, NORTH CREEK SHELL, SOUTHSIDE BP, MR. B'S, BEST VALUE, RACEWAY, SHAMROCK FOOD MART, QUICK STOP, EXPRESS FOOD MART, 7/11 MART, LOTTO PARADISE, HANDY MART, FAST STOP, MM FOOD MART, AND MIKE'S MARKET. ALL CLERKS WHO WERE CITED IN THE TPD UNDERCOVER OPERATION, HAVE PAID THEIR TICKETS.
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