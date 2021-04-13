BLACK MILITIA WAS TRAINING ON PENNYMAN PROPERTY

THE BLACK MILITA GROUP TRAINING IN UPSON COUNTY LAST MONTH WAS ON PROPERTY OF THE BESSIE PENNYMAN ESTATE ON KENDALL ROAD. ACCORDING TO THE UPSON COUNTY TAX BOOKS, THE BESSIE PENNYMAN ESTATE OWNS TWO TRACTS OF LAND AT THAT AREA A 100 ACRE TRACT AND A 150 ACRE TRACT.
THE MILITA GROUP WAS UNDERGOING FIREARMS TRAINING BUT WAS ORDERED OFF THE PROPERTY BECAUSE THEY DID NOT HAVE PERMISSION TO BE THERE AND THE GROUP COMPLIED. NEIGHBORS TALKED TO MEMBERS OF THE GROUP AND SAID THEY WERE FRIENDLY, AND THE GROUP SHOWED CONCERN FOR NEAR-BY CATTLE AND MADE SURE THEY FIRED AWAY FROM THE HERD.
THEIR LEADER JOHN FITZERALD JOHNSON, KNOWN AS GRAND MASTER J. REPORTEDLY IS UNDER FEDERAL INDICTMENT FOR AIMING A RIFLE AT THE SECRET SERVICE. HE SAID THE GROUP IS AN ALTERNATIVE TO WHITE MILITIA GROUPS, BUT ITS AIM IS TO BE PEACEFUL.
THE PENNYMAN FAMILY IS RELATED TO ROCK AND ROLL HALL OF FAMER, LITTLE RICHARD PENNYMAN OF MACON WHOSE HIT SONG "RIP IT UP" WAS REMIXED AS THE THEME FOR "MONDAY NIGHT FOOTBALL" THIS PAST SEASON.
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