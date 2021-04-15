Thursday, April 15, 2021

UPDATE ON SPALDING CO HOUSE FIRE WITH TEEN DEATH

 ACCORDING  TO  THE  SPALDING  COUNTY  FIRE  DEPARTMENT,  A   HOUSE  FIRE    ON  WOODCREST  DRIVE,  EARLY  WEDNESDAY,  RESULTED  IN  THE  DEATH  OF  A  7TH  GRADE  STUDENT  AT  COWAN  ROAD   MIDDLE  SCHOOL--13  YEAR  OLD  TAYLOR  BUREL   WHO  DIED  AT  THE  HOSPITAL  SHORTLY  AFTER  BEING  TRANSPORTED.  HIS  FATHER   JOHN  BUREL  WAS  TREATED  AND  RELEASED  AT  THE  E.R.  THE  HOUSE  WAS  A  TOTAL  LOSS. 


THE  TEEN'S  BODY  HAS  BEEN  SENT  TO  THE  GBI  CRIME  LAB FOR  AUTOPSY  TO  DETERMINE  CAUSE OF  DEATH.  THE  GRIFFIN-SPALDING  SCHOOL  SYSTEM  DISPATCHED  COUNSELORS   TO  COWAN  ROAD   MIDDLE  SCHOOL  TO  SUPPORT  STUDENTS  AND  STAFF.


MEANWHILE  SPALDING  COUNTY   S.O.  AND  FIRE  DEPARTMENT     AND  THE  STATE  INSURANCE   AND  FIRE  SAFETY  COMMISSIONER'S  OFFICE  ARE  INVESTIGATING  THE  CAUSE. 


Posted by WTGA AM & FM at 11:11 AM

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