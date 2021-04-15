UPDATE ON SPALDING CO HOUSE FIRE WITH TEEN DEATH

ACCORDING TO THE SPALDING COUNTY FIRE DEPARTMENT, A HOUSE FIRE ON WOODCREST DRIVE, EARLY WEDNESDAY, RESULTED IN THE DEATH OF A 7TH GRADE STUDENT AT COWAN ROAD MIDDLE SCHOOL--13 YEAR OLD TAYLOR BUREL WHO DIED AT THE HOSPITAL SHORTLY AFTER BEING TRANSPORTED. HIS FATHER JOHN BUREL WAS TREATED AND RELEASED AT THE E.R. THE HOUSE WAS A TOTAL LOSS.
THE TEEN'S BODY HAS BEEN SENT TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY TO DETERMINE CAUSE OF DEATH. THE GRIFFIN-SPALDING SCHOOL SYSTEM DISPATCHED COUNSELORS TO COWAN ROAD MIDDLE SCHOOL TO SUPPORT STUDENTS AND STAFF.
MEANWHILE SPALDING COUNTY S.O. AND FIRE DEPARTMENT AND THE STATE INSURANCE AND FIRE SAFETY COMMISSIONER'S OFFICE ARE INVESTIGATING THE CAUSE.
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