PROPERTY TAX ASSESSMENTS MAILED IN UPSON CO

THE UPSON COUNTY BOARD OF TAX ASSESSORS ISSUED A PRESS RELEASE MONDAY ON THE MAILING OF TAX ASSESSMENT NOTICES. THE BOARD SAYS THIS IS THE FIRST STEP IN THE PROCESS OF DETERMINING FAIR VALUES TO ENSURE THAT CITIZENS PAY ONLY THEIR FAIR AMOUNT IN PROPERTY TAXES. THE BOARD IS ASKING EVERY PROPERTY OWNER TO CAREFULLY REVIEW THEIR ASSESSMENT AND TAKE ADVANTAGE OF THE PROCESSES TO HAVE QUESTIONS ANSWERED AND VALUATIONS REVIEWED. THIS IS NOT YOUR TAX BILL AND THE AMOUNT LISTED IS ONLY AN ESTIMATE BASED ON LAST YEAR'S MILLAGE RATE. IN PREVIOUS YEARS, THE LOCAL GOVERNING AUTHORITIES HAVE MANAGED TO ROLL BACK MILLAGE RATES TO REDUCE THE IMPACT OF RISING PROPERTY VALUES.
THE BOARD SAYS IT CAN'T RECALL A TIME WHEN REAL ESTATE SALES AND INCREASED PROPERTY VALUES ARE AT THE CURRENT LEVELS.
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