Tuesday, April 20, 2021

PROPERTY TAX ASSESSMENTS MAILED IN UPSON CO

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  TAX  ASSESSORS  ISSUED  A  PRESS  RELEASE  MONDAY  ON  THE  MAILING OF  TAX  ASSESSMENT  NOTICES.  THE  BOARD SAYS  THIS  IS  THE  FIRST  STEP   IN  THE PROCESS OF  DETERMINING  FAIR  VALUES  TO  ENSURE  THAT  CITIZENS  PAY  ONLY  THEIR  FAIR  AMOUNT  IN  PROPERTY  TAXES.  THE  BOARD  IS  ASKING  EVERY  PROPERTY  OWNER  TO  CAREFULLY  REVIEW  THEIR  ASSESSMENT  AND  TAKE  ADVANTAGE  OF  THE PROCESSES  TO  HAVE  QUESTIONS  ANSWERED  AND  VALUATIONS  REVIEWED. THIS  IS NOT  YOUR  TAX  BILL  AND  THE  AMOUNT  LISTED  IS  ONLY  AN  ESTIMATE  BASED  ON  LAST  YEAR'S  MILLAGE  RATE.  IN  PREVIOUS  YEARS,  THE  LOCAL  GOVERNING  AUTHORITIES  HAVE  MANAGED  TO  ROLL  BACK  MILLAGE  RATES  TO  REDUCE  THE  IMPACT  OF  RISING  PROPERTY  VALUES.


THE  BOARD  SAYS  IT  CAN'T  RECALL  A  TIME  WHEN  REAL  ESTATE  SALES  AND  INCREASED  PROPERTY  VALUES  ARE  AT  THE  CURRENT  LEVELS.

Posted by WTGA AM & FM at 4:53 PM

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