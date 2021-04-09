MEMORIAL SERVICE FOR COACH PHIL JONES

A CELEBRATION OF LIFE SERVICE FOR COACH PHIL JONES, RE LEE CLASS OF 1964 WILL BE HELD SUNDAY, APRIL 18TH AT 2PM AT THE WINDER-BARROW HIGH SCHOOL FOOTBALL STADIUM IN WINDER, GA. DRESS IS INFORMAL AND IN CASE OF RAIN THE SERVICE WILL BE HELD AT THE FIRST BAPTIST CHURCH OF WINDER. COACHED JONES PASSED AWAY DEC. 26TH, 2020.
PHIL COACHED FOOTBALL FOR 47 YEARS AT SEVERAL HIGH SCHOOLS AND COLLEGES INCLUDING UGA UNDER COACH JIM DONNAN AND WAS HEAD COACH AT SHORTER COLLEGE IN ROME.
No comments:
Post a Comment