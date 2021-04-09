Friday, April 9, 2021

MEMORIAL SERVICE FOR COACH PHIL JONES

 A  CELEBRATION  OF  LIFE  SERVICE  FOR  COACH PHIL  JONES,  RE  LEE  CLASS   OF 1964  WILL  BE  HELD  SUNDAY,  APRIL  18TH  AT  2PM  AT  THE  WINDER-BARROW  HIGH  SCHOOL  FOOTBALL  STADIUM  IN  WINDER,  GA.  DRESS  IS  INFORMAL  AND  IN  CASE  OF  RAIN  THE  SERVICE  WILL  BE  HELD  AT  THE  FIRST  BAPTIST  CHURCH  OF  WINDER.  COACHED  JONES  PASSED  AWAY   DEC.  26TH,  2020.


PHIL  COACHED  FOOTBALL  FOR   47  YEARS   AT  SEVERAL  HIGH  SCHOOLS  AND  COLLEGES  INCLUDING  UGA  UNDER  COACH  JIM  DONNAN  AND  WAS  HEAD  COACH  AT  SHORTER  COLLEGE  IN  ROME.

Posted by WTGA AM & FM at 4:17 PM

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