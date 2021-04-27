TWO THOMASTON CHILDREN MAULED BY PIT BULLS ARE RECOVERING

THE FAMILIES OF TWO YOUNGSTERS MAULED BY PIT BULLS THIS WEEK IN THOMASTON AND UPSON COUNTY REPORT THEIR TODDLERS ARE RECOVERING AFTER UNDERGOING SURGERY AT EGLESTON'S CHILDREN'S HOSPITAL IN ATLANTA.
ON FACEBOOK A FRIEND OF TORRI MCCONNELL, MOTHER OF ONE YEAR OLD BRAXTIN MCCONNELL SAYS THE FAMILY IS AMAZED AT WHAT DOCTORS WERE ABLE TO ACCOMPLISH. A PIT BULL RIPPED OPEN HIS LEFT CHEEK AND TORE TWO OTHER WOUNDS ON HIS FACE AT 118 RU AL MAIN CIRCLE ON SUNDAY. ACCORDING TO UPSON S.O. UPSON ANIMAL CONTROL TOOK CUSTODY OF THE DOG.
THOMASTON POLICE CHIEF MICHAEL RICHARDSON TOLD 101 NEWS TUESDAY, A 5 YEAR OLD FEMALE CHILD ATTACKED INSIDE A HOME AT 126 B. STREET MONDAY NOONTIME, IS RECOVERING AFTER SURGERY, ACCORDING TO HER FATHER. POLICE COUNTED 11 SHELL CASINGS IN THE RESIDENCE AT 224 R. STREET AFTER THE RESIDENT, CORBIN JONES SHOT AND KILLED THE DOG WITH HIS AR-15 ASSAULT RIFLE WHEN THE PIT LUNGED AT HIM AFTER BITTING HER IN THE FACE. THE TODDLER WAS AT THE JONES RESIDENCE WHILE HER MOTHER, MEGAN DENSON OF COVINGTON, GA. WAS DOG SITTING THE PIT BULL, WHILE THE OWNER, TYLER SMITH WAS ON VACATION.
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