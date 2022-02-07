UPSON HOMESTEAD EXCEMPTON BILL FAILS AGAIN

STATE REPRESENTATIVE BETH CAMP TOLD 101 NEWS-- A VOTE ON UPSON COUNTY'S HOMESTEAD EXEMPTION BILL FAILED AGAIN IN THE GA. HOUSE BY 19 VOTES , MONDAY-- AS THE FUSS-UP BETWEEN THE GOP AND DEMOCRATS CONTINUES OVER THE GWINNETT COUNTY REDISTRICTING MAP.
THE BILL IS BEING SENT TO THE INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS COMMITTEE FOR SAFE KEEPING AND REPRESENTATIVE CAMP IS HOLDING 5 MORE UPSON COUNTY HOMESTEAD EXEMPTION BILLS THAT COULD BE DROPPED THIS WEEK. SHE SAID THE THE PIKE COUNTY SCHOOL SYSTEM HOMESTEAD EXEMPTION BILL COULD GO IN THE HOPPER, TODAY.
No comments:
Post a Comment