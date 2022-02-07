Monday, February 7, 2022

UPSON HOMESTEAD EXCEMPTON BILL FAILS AGAIN

 STATE  REPRESENTATIVE  BETH  CAMP  TOLD   101  NEWS--  A  VOTE  ON  UPSON  COUNTY'S  HOMESTEAD  EXEMPTION  BILL  FAILED  AGAIN  IN  THE  GA.  HOUSE  BY   19  VOTES ,  MONDAY--   AS  THE  FUSS-UP  BETWEEN  THE  GOP  AND  DEMOCRATS  CONTINUES  OVER  THE  GWINNETT  COUNTY  REDISTRICTING  MAP.


THE  BILL  IS  BEING  SENT  TO  THE    INTERGOVERNMENTAL  AFFAIRS  COMMITTEE FOR  SAFE  KEEPING  AND   REPRESENTATIVE  CAMP  IS  HOLDING  5  MORE  UPSON  COUNTY   HOMESTEAD  EXEMPTION  BILLS  THAT  COULD  BE  DROPPED  THIS  WEEK.   SHE  SAID  THE    THE  PIKE  COUNTY  SCHOOL  SYSTEM  HOMESTEAD  EXEMPTION  BILL  COULD  GO  IN  THE  HOPPER,  TODAY.

Posted by WTGA AM & FM at 5:21 PM

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