Barnesville Police Report

Date Range: January 31, 2022 - February 7, 2022
ARRESTS: 5
1. DEVORIS CARTER (34) 5 MIAMI STREET BARNESVILLE GA: OBSTRUCTING LAW ENFORCEMENT OFFICERS, INTERFERE WITH 911 CALL, AGGRAVATED ASSAULT-OTHER WEAPON, CRUELY TO CHILDREN 3RD DEGREE
2. BRADFORD BROWN (36) 504 COOK RD GRIFFIN GA: POSS. MARIJUANA THAN LESS 1 OZ. AND OBSTRUCTION
3. ROBERT WHITE (25) 102 MOYE ST APT B BARNESVILLE GA: LICENSE: DRIVING WHILE LIC. SUSP/REVOKED, DRIVING UNSAFE/IMPROPERLY EQUIPPED VEH., AND FIREARMS: POSSESSION BY CONVICTED FELON
4. QUENDAVIOUS TAYLOR (22) 806 PIEDMONT WOODS, BARNESVILLE GA: WARRANT OUT OF LAMAR COUNTY
5. MICHAEL ANN JOHNSON (48) 132 JOHNSON RD BARNESVILLE GA: PROBATION VIOLATION
CALLS FOR SERVICE: 233
FIGHT OR DISORDER: 1
ANIMAL/REPTILE COMPLAINT: 7
SECURITY CHECK: 65
WELFARE CHECK: 1
BURGLARY: 3
DOMESTIC PROBLEM: 16
MEET IN PERSON: 19
FOOT PATROL: 38
SUSPICIOUS PERSON/VEHICLE: 11
STOPPING PERSON OR VEHICLE: 42
ACCIDENT (FIRE,INJURED,DOWN): 5
AMBULANCE NEEDED: 2
INTOXICATED PEDESTRIAN: 2
CONVOY/ESCORT: 6
CIVIL MATTER: 4
ALARM ACTIVATED: 4
HARASSING PHONE CALLS: 1
911 HANG UP: 2
UNWANTED PERSON: 1
CITATIONS: 35
POSS. MARIJUANA THAN LESS 1 OZ.: 1
TAG-FROM TINTED OR OBSCURING TAG: 1
DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 1ST OFFENSE: 2
DRIVING WITH SUSPENDED TAG: 1
MUST MOVE OVER FOR EMERGENCY VEHICLES: 2
SPEEDING: 13
IMPEDING THE FREE FLOW OF TRAFFIC: 2
RUNNING RED LIGHT: 1
PASSING IN A NO-PASSING ZONE: 1
FAILURE TO MAINTAIN LANE: 2
LIGHTED HEADLIGHTS/OTHER LIGHTS REQUIRED: 1
HEADLIGHT REQUIREMENTS: 1
TAILLIGHTS/LENSES REQUIRED: 2
NO OPERATING BRAKE LIGHTS/SIGNALS: 1
SAFETY BELT VIOLATION (CHILDREN UNDER 8): 2
OBSTRUCTION: 2
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