DRUNK THOMASTON MAN JUMPED OUT OF CAR

POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS AN INTOXICATED THOMASTON MAN JUMPED OUT OF A MOVING CAR IN LAMAR COUNTY EARLY SUNDAY AND WAS LIFE FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL. AFTER THE ACCIDENT HIS FRIENDS GOT HIM BACK IN THE CAR AND BROUGHT HIM TO HIS HOME IN THOMASTON . WHEN RELATIVES VIEWED THE EXTENT OF HIS INJURIES THEY CALLED EMS AND BECAUSE HE WAS DRUNK AND COMBATIVE THEY CONTACTED THOMASTON PD . CHIEF RICHARDSON TOLD 101 NEWS HIS INJURIES NOT THOUGHT TO BE LIFE-THREATENING.
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