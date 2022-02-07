Monday, February 7, 2022

DRUNK THOMASTON MAN JUMPED OUT OF CAR

 POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAYS  AN  INTOXICATED  THOMASTON  MAN   JUMPED    OUT OF  A  MOVING    CAR  IN  LAMAR  COUNTY  EARLY  SUNDAY   AND  WAS  LIFE  FLIGHTED  TO  AN  OUT  OF  TOWN  HOSPITAL.   AFTER  THE  ACCIDENT     HIS  FRIENDS  GOT   HIM  BACK  IN   THE  CAR  AND  BROUGHT   HIM  TO    HIS  HOME  IN  THOMASTON .   WHEN  RELATIVES  VIEWED  THE EXTENT  OF  HIS  INJURIES  THEY  CALLED  EMS  AND   BECAUSE  HE  WAS  DRUNK  AND   COMBATIVE   THEY   CONTACTED     THOMASTON  PD .  CHIEF  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS  HIS  INJURIES NOT  THOUGHT  TO  BE  LIFE-THREATENING. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:59 AM

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