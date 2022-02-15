UPDATE: SHOOTING ON DELUXE CIRCLE

LAQUAVIOUS ANTWAIN HICKMAN FACES MULTIPLE FELONY WARRANTS AFTER A DISPUTE WITH A FEMALE.
THE CHIEF SAID DURING AN ARGUMENT WITH A WOMAN, HICKMAN ALLEGEDLY FIRED A GUNSHOT THAT CONVINCED HER TO GET IN THE TRUCK WITH HIM. SHE WAS NOT INJURED, BUT THE TWO DROVE TO THE TRAFFIC LIGHT AT WAL MART AND SHE JUMPED OUT AND RAN.
THE CHIEF SAID DURING AN ARGUMENT WITH A WOMAN, HICKMAN ALLEGEDLY FIRED A GUNSHOT THAT CONVINCED HER TO GET IN THE TRUCK WITH HIM. SHE WAS NOT INJURED, BUT THE TWO DROVE TO THE TRAFFIC LIGHT AT WAL MART AND SHE JUMPED OUT AND RAN.
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