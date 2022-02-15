Tuesday, February 15, 2022

UPDATE: SHOOTING ON DELUXE CIRCLE

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS A SHOOTING SUSPECT ON DELUXE CIRCLE LAST WEEK IS ARMED AND DANGEROUS BUT HAS PROBABLY LEFT TOWN.

LAQUAVIOUS ANTWAIN HICKMAN FACES MULTIPLE FELONY WARRANTS AFTER A DISPUTE WITH A FEMALE.

THE CHIEF SAID DURING AN ARGUMENT WITH A WOMAN, HICKMAN ALLEGEDLY FIRED A GUNSHOT THAT CONVINCED HER TO GET IN THE TRUCK WITH HIM. SHE WAS NOT INJURED, BUT THE TWO DROVE TO THE TRAFFIC LIGHT AT WAL MART AND SHE JUMPED OUT AND RAN.
Posted by WTGA AM & FM at 2:43 PM

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