Monday, February 28, 2022

FATHER AND SON CHARGED WITH ANIMAL CRUELTY

 THOMASTON  POLICE  BOOKED  A  FATHER  AND  SON  FOR  CRUELTY  TO  ANIMALS  AFTER  THEY    FOUND  SEVERAL  DOGS  IN    POOR     CONDITION  AT  120  AVE. G. --TWO   NEW  BORN  PUPPIES  HAD  TO  BE  PUT  TO  SLEEP  AT  THE  CRAWFORD  VETERINARY  CLINIC.


THOSE   CHARGED--  50  YEAR OLD  JOSEPH D.  BROWN  AND  HIS  SON  JOSEPH JR.,  31.   THE  MOTHER  CANINE  WAS  CHAINED  TO  A  FENCE  IN  AN  UPRIGHT  POSITION    SO    SHE  COULDN'T    REACH  THE  PUPS  TO  NURSE  THEM.  THE  REMAINS  OF   3  DEAD  PUPPIES  WERE  ALSO  IN  THE  PEN  AND  ANOTHER  DOG  WAS  ALIVE--ALL  WITHOUT   FOOD OR  WATER


THE  MOTHER  AND  THE  OTHER  DOG  WERE  TRANSPORTED  TO  THE  ANIMAL  SHELTER  FOR  FOOD  AND  CARE. 


NEIGHBORS  REPORTED  THEY  HAD  HEARD  THE  CRIES  AND  MOANS  OF  DOGS  FOR  SEVERAL  DAYS.  THE  SENIOR MR.  BROWN  TOLD  POLICE  HE  CHAINED  THE  DOGS  BECAUSE  THEY  KEPT  RUNNING  AWAY  AND  CLAIMED  THEY  HAD  RECEIVED   FOOD  AND  WATER. 


Posted by WTGA AM & FM at 3:27 PM

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