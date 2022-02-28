FATHER AND SON CHARGED WITH ANIMAL CRUELTY

THOMASTON POLICE BOOKED A FATHER AND SON FOR CRUELTY TO ANIMALS AFTER THEY FOUND SEVERAL DOGS IN POOR CONDITION AT 120 AVE. G. --TWO NEW BORN PUPPIES HAD TO BE PUT TO SLEEP AT THE CRAWFORD VETERINARY CLINIC.
THOSE CHARGED-- 50 YEAR OLD JOSEPH D. BROWN AND HIS SON JOSEPH JR., 31. THE MOTHER CANINE WAS CHAINED TO A FENCE IN AN UPRIGHT POSITION SO SHE COULDN'T REACH THE PUPS TO NURSE THEM. THE REMAINS OF 3 DEAD PUPPIES WERE ALSO IN THE PEN AND ANOTHER DOG WAS ALIVE--ALL WITHOUT FOOD OR WATER
THE MOTHER AND THE OTHER DOG WERE TRANSPORTED TO THE ANIMAL SHELTER FOR FOOD AND CARE.
NEIGHBORS REPORTED THEY HAD HEARD THE CRIES AND MOANS OF DOGS FOR SEVERAL DAYS. THE SENIOR MR. BROWN TOLD POLICE HE CHAINED THE DOGS BECAUSE THEY KEPT RUNNING AWAY AND CLAIMED THEY HAD RECEIVED FOOD AND WATER.
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