THOMASTON MAN PLEADED GUILTY TO CHILD PORN IN FEDERAL COURT

A THOMASTON MAN, 31- YEAR OLD JOHN WESLEY MITCHEM HAS PLEADED GUILTY IN FEDERAL COURT TO POSSESSING CHILD PORNOGRAPHY. MITCHEM ADMITTED HE SENT MULTIPLE CHILD PORN IMAGES TO AN UNCOVER AGENT.
AGENTS TOOK OUT A SEARCH WARRANT ON HIS HOME IN MARCH 2020 SEIZING ELECTRONIC DEVICES, ON WHICH MORE PORNOGRAPHIC MATERIAL OF CHILDREN WAS DISCOVERED.
MITCHEM PLEADED GUILTY TO POSSESSION OF CHILD PORN ON FEBRUARY 17 AND FACES UP TO 20 YEARS IN PRISON FOLLOWED BY A LIFETIME OF SUPERVISED RELEASE AND A $250,000 FINE, AND MUST REGISTER AS A SEX OFFENDER FOR THE REST OF HIS LIFE AFTER PRISON.
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