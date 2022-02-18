Friday, February 18, 2022

THOMASTON MAN PLEADED GUILTY TO CHILD PORN IN FEDERAL COURT

 A  THOMASTON  MAN,  31- YEAR  OLD JOHN  WESLEY  MITCHEM  HAS  PLEADED  GUILTY  IN  FEDERAL  COURT  TO  POSSESSING  CHILD  PORNOGRAPHY.  MITCHEM ADMITTED  HE  SENT  MULTIPLE  CHILD  PORN  IMAGES  TO  AN  UNCOVER  AGENT.


AGENTS  TOOK  OUT  A  SEARCH  WARRANT  ON  HIS  HOME  IN  MARCH   2020  SEIZING  ELECTRONIC  DEVICES,  ON  WHICH  MORE  PORNOGRAPHIC  MATERIAL  OF  CHILDREN  WAS  DISCOVERED.


MITCHEM  PLEADED  GUILTY  TO  POSSESSION  OF  CHILD  PORN  ON  FEBRUARY  17  AND  FACES  UP  TO   20  YEARS  IN  PRISON  FOLLOWED  BY  A  LIFETIME OF  SUPERVISED  RELEASE  AND  A  $250,000  FINE, AND  MUST  REGISTER  AS  A  SEX  OFFENDER  FOR  THE  REST  OF  HIS  LIFE  AFTER  PRISON.

Posted by WTGA AM & FM at 4:33 PM

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