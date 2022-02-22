DRIVER KILLED DURING POLICE CHASE UPSON CO

AN ATLANTA MOTORIST WAS EJECTED AND KILLED DURING A CHASE WITH A PIKE COUNTY DEPUTY LATE SATURDAY NIGHT ON THOMPSON ROAD IN UPSON COUNTY.
ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL, 33 YEAR OLD KENNITHIA WILLIAMS WAS DRIVING OVER 100 MILES PER HOUR WHEN SHE AND A PASSENGER--35 YEAR OLD KANDACE SAVIGNOL OF MAULDIN ROAD--THOMASTON LEFT THE ROAD , FLIPPED OVER AND CRASHED INTO A TREE, IN A 2007 TOYOTA COROLLA.
MS. SAVIGNOL WAS AIR FLIGHTED TO ATLANTA MEDICAL CENTER FOR TREATMENT OF INJURIES.
STATE TROOPER ADAM SALTER IS INVESTIGATING.
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