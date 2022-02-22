Tuesday, February 22, 2022

DRIVER KILLED DURING POLICE CHASE UPSON CO

 AN  ATLANTA  MOTORIST  WAS  EJECTED  AND  KILLED  DURING  A  CHASE  WITH  A  PIKE  COUNTY  DEPUTY  LATE  SATURDAY NIGHT   ON  THOMPSON  ROAD  IN  UPSON  COUNTY.


ACCORDING  TO  POST  26  GA.  STATE PATROL,  33  YEAR  OLD  KENNITHIA  WILLIAMS  WAS  DRIVING  OVER  100  MILES PER  HOUR  WHEN  SHE  AND  A   PASSENGER--35  YEAR  OLD   KANDACE  SAVIGNOL  OF  MAULDIN  ROAD--THOMASTON    LEFT  THE  ROAD , FLIPPED OVER  AND  CRASHED INTO  A  TREE,  IN  A 2007  TOYOTA  COROLLA. 


MS.  SAVIGNOL  WAS  AIR  FLIGHTED  TO  ATLANTA  MEDICAL  CENTER  FOR  TREATMENT  OF INJURIES.


STATE  TROOPER  ADAM  SALTER  IS  INVESTIGATING.

Posted by WTGA AM & FM at 2:19 PM

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