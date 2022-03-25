UPSON S.O. INVOLVED IN MOTORCYCLE CHASE

UPSON COUNTY, PIKE COUNTY, SPALDING COUNTY DEPUTIES AND GRIFFIN POLICE CHASED A MOTORCYCLE DUDE THROUGH GRIFFIN THURSDAY EVENING BUT LOST HIM SOMEWHERE IN SPALDING COUNTY.
THE CHASE STARTED IN UPSON COUNTY WHEN A MALE SUBJECT CALLED 911 ABOUT A MAN ON A MOTORCYCLE WHO SHOWED UP HARASSING OCCUPANTS OF A JEFF DAVIS ROAD RESIDENCE OVER A FORMER RELATIONSHIP WITH A FEMALE.
AN UPSON DEPUTY STOPPED THE BIKER AT COMMUNITY SUPERETTE BUT WHILE CHECKING HIS REGISTRATION--THE MAN FLED AND SPED UP 19 INTO PIKE, THEN INTO SPALDING, AND INTO DOWNTOWN GRIFFIN ON SOUTH HILL STREET.
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