Friday, March 25, 2022

UPSON S.O. INVOLVED IN MOTORCYCLE CHASE

 UPSON COUNTY,  PIKE  COUNTY,  SPALDING  COUNTY  DEPUTIES  AND  GRIFFIN  POLICE  CHASED  A  MOTORCYCLE   DUDE    THROUGH  GRIFFIN   THURSDAY  EVENING  BUT  LOST    HIM      SOMEWHERE  IN  SPALDING  COUNTY.


THE  CHASE  STARTED  IN  UPSON  COUNTY  WHEN  A  MALE  SUBJECT  CALLED  911  ABOUT  A   MAN   ON  A  MOTORCYCLE  WHO  SHOWED  UP    HARASSING  OCCUPANTS OF  A  JEFF  DAVIS  ROAD  RESIDENCE  OVER A  FORMER  RELATIONSHIP  WITH  A  FEMALE.


AN  UPSON  DEPUTY   STOPPED  THE  BIKER  AT  COMMUNITY  SUPERETTE  BUT  WHILE  CHECKING  HIS  REGISTRATION--THE  MAN  FLED     AND  SPED   UP   19  INTO  PIKE,  THEN  INTO  SPALDING,  AND  INTO  DOWNTOWN  GRIFFIN  ON  SOUTH  HILL  STREET.

Posted by WTGA AM & FM at 10:41 AM

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