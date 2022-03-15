Tuesday, March 15, 2022

UPDATE; THOMASTON'S IST HOMICIDE OF 2022

 THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  HAS  UPDATED  AN  EARLY  MORNING  HOMICIDE   SATURDAY   AT  FARVIEW  APARTMENTS,  AVE. F.  INVOLVING  THE  SHOOTING  DEATH OF   28  YEAR  OLD    LAQUAN   SMITH  OF  THOMASTON,  SHOT  MULTIPLE  TIMES. 


THE  CHIEF  TOLD   101  NEWS ,


 CRIMINAL  WARRANTS   FOR  AGGREVATED  ASSAULT HAVE  BEEN    ISSUED    FOR  TWO    BROTHERS  FOR     AN  EARLIER  SHOOTING  AT  THE  APARTMENT  COMPLEX  WITH  NO  VICTIM  FOUND--20  YEAR  OLD MICHAEL  ANTHONY  JACKSON  AND   22  YEAR  OLD  RYAN  ARMON  LEWIS  .   ONLY  SHELL  CASINGS  WERE   DISCOVERED    AT  THE  SITE .  THEIR  MOTHER,  39  YEAR  OLD MELANYE  JACKSON  HAS  BEEN  CHARGED  WITH  TWO  COUNTS  OF  OBSTRUCTION  AND  TWO  COUNTS  OF  HINDERING  APPREHENSION  OF  A  FUGITIVE.


CHIEF  RICHARDSON  WOULD  NOT  CONFIRM  JACKSON  AND  LEWIS  ARE  SUSPECTS  IN  THE  MURDER  BUT  ADDED  FURTHER  CHARGES  COULD  BE  FILED  .  THE P.D.  THINKS  THE  TWO   HAVE  SKIPPED  TOWN . THE  SMITH  VICTIM  WAS  FOUND  FACE  DOWN,  SHIRTLESS  IN  FRONT  OF  BUILDING  H.  AT  FARVIEW IN  THE  EARLY  MORNING  HOURS OF  SATURDAY.    HE  HAD  GUNSHOT  WOUNDS  TO  THE  ARM,  LOWER  BACK,  SHOULDERS,  AND  TWO  GUNSHOTS  TO  THE  NECK.  TWO  NEARBY   VEHICLES  HAD  DAMAGE  FROM  THE  SHOOTING,  A   GRAY  BMW  AND  A  RED  CHEVROLET. 


CHIEF  RICHARDSON  SAYS  THE  MOTIVE  FOR  SMITH'S    KILLING   APPEARS  TO  BE  A  DISPUTE  OVER  MONEY.


Posted by WTGA AM & FM at 11:45 AM

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