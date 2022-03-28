TPD; TWO HOMICIDE SUSPECTS ARRESTED

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID TWO BROTHERS, SUSPECTS IN A HOMICIDE EARLIER THIS MONTH AT FARVIEW APARTMENTS, AVE. F. WERE ARRESTED , AFTER A TRAFFIC STOP IN CARROLLTON, GA., SUNDAY.
THE TWO SUSPECTS HAD BEEN ON THE RUN FOR A COUPLE OF WEEKS, 20 YEAR OLD MICHAEL ANTHONY JACKSON AND 22 YEAR OLD RYAN ARMON LEWIS, BOTH CHARGED WITH AGGREVATED ASSAULT FOR A SHOOTING AT THE APARTMENT COMPLEX PRIOR TO THE SHOOTING THAT LEFT 28 YEAR OLD LA QUAN SMITH DEAD OF MULTIPLE GUN SHOT WOUNDS.
THE MOTHER OF THE TWO BROTHERS, MELANYE JACKSON HAS BEEN CHARGED WITH TWO COUNTS OF OBSTRUCTION AND TWO COUNTS OF HINDERING APPREHENSION OF A FUGITIVE.
CHIEF RICHARDSON SAID THE SHOOTING DEATH OF SMITH APPEARS TO BE A DISPUTE OVER MONEY.
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