Monday, March 28, 2022

TPD; TWO HOMICIDE SUSPECTS ARRESTED

 THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAID  TWO  BROTHERS,  SUSPECTS  IN  A  HOMICIDE  EARLIER  THIS  MONTH  AT  FARVIEW  APARTMENTS,  AVE. F.  WERE  ARRESTED  ,   AFTER  A  TRAFFIC  STOP  IN  CARROLLTON, GA.,  SUNDAY.


THE  TWO  SUSPECTS  HAD  BEEN  ON  THE  RUN  FOR  A  COUPLE OF  WEEKS,  20  YEAR  OLD MICHAEL  ANTHONY  JACKSON  AND  22  YEAR  OLD RYAN   ARMON  LEWIS,  BOTH  CHARGED  WITH  AGGREVATED  ASSAULT  FOR  A  SHOOTING  AT  THE  APARTMENT  COMPLEX  PRIOR  TO  THE  SHOOTING  THAT  LEFT  28  YEAR  OLD  LA QUAN  SMITH  DEAD  OF  MULTIPLE  GUN  SHOT  WOUNDS.


THE  MOTHER  OF  THE  TWO  BROTHERS,  MELANYE   JACKSON  HAS  BEEN  CHARGED  WITH  TWO  COUNTS OF  OBSTRUCTION  AND  TWO  COUNTS  OF  HINDERING  APPREHENSION   OF   A   FUGITIVE.


CHIEF  RICHARDSON  SAID  THE  SHOOTING  DEATH  OF  SMITH  APPEARS  TO  BE  A  DISPUTE  OVER  MONEY.


Posted by WTGA AM & FM at 11:20 AM

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