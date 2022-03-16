Wednesday, March 16, 2022

UPSON BOC, THOMASTON CITY COUNCIL APPROVE ADDITIONAL FUNDING FOR EMS

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  AND  THOMASTON  CITY  COUNCIL  UNANIMOUSLY  APPROVED  AN INCREASE  IN  FUNDING  FOR  AMERI  PRO  THE NEW  EMS  SERVICE  IN  THE  COMMUNITY,  AT  A  JOINT  MEETING  WEDNESDAY.


THE  CITY   AND  COUNTY  WILL  PONY  UP  AN  ADDITIONAL  $19,000  PER  MONTH  WITH  CITY  HALL  PROVIDING  35%  OF  IT.  THE  NEW  ANNUAL  TOTAL  IS  $1.2  MILLION.  AMERI  PRO  EXECUTIVE  VICE  PRESIDENT  LARRY  RICHARDSON  MADE  A  PRESENTATION TO  THE  GOVERNING  BODIES  AND  EXPLAINED  UNFORSEEN  COSTS  FOR  COMMUNICATIONS  GEAR,  PERSONNEL,  AND  HOUSING  THE  AMBULANCE  SERVICE  CAUSED    BY  THE  SHORT  TIME  FRAME    OF    THE  BID  PROCESS.


LAMAR  COUNTY,  A  PARTNER  IN  THE  EMS  SERVICE  HAD  ALREADY  APPROVED  A  $28,000  MONTHLY  INCREASE    TO  $796,000  ANNUALLY. 


BOTH  COUNCIL  MEMBERS  AND  COMMISSIONERS  INDICATED  THEY  ARE  PLEASED  WITH  THE  SERVICE. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:44 PM

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