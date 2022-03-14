SPECIAL ELECTION SPALDING CO FOR DIST. 5 BOC

ACCORDING TO KIMBERLY SLAUGHTER, SPALDING COUNTY ELECTION SUPERVISOR, QUALIFYING OPENED MONDAY, MARCH 14th, AND CLOSES WEDNESDAY AT NOON FOR THE SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT 5 TO SERVE FROM JUNE 1ST TO DECEMBER 31ST OF 2022. THE SPECIAL ELECTION WILL BE ON A SEPERATE BALLOT FROM THE PRIMARY BALLOT WITH TWO SIGN-INS FROM VOTERS REQUIRED.
GOVERNOR BRIAN KEMP APPOINTED CLAY DAVIS TO FILL HAWBAKER'S SEAT
BUT UNDER STATE LAW THAT APPOINTMENT ENDED MARCH 7TH WHEN HAWBAKER'S CONVICTION BECAME OFFICIAL.
LAST WEEK DAVIS, REPUBLICAN, QUALIFIED IN THE MAY 24TH PRIMARY FOR THE TERM TO RUN FROM JAN. IST 2023 THRU 2026. AN INDEPENDANT ALSO QUALIFIED, MICHELLE MARI DRUGACZ BUT ACCORDING TO STATE LAW TO GET ON THE BALLOT SHE MUST SUBMIT A PETITION WITH SIGNATURES OF 5% OF QUALIFIED REGISTERED VOTERS IN THE LAST ELECTION.
GOVERNOR BRIAN KEMP APPOINTED CLAY DAVIS TO FILL HAWBAKER'S SEAT
BUT UNDER STATE LAW THAT APPOINTMENT ENDED MARCH 7TH WHEN HAWBAKER'S CONVICTION BECAME OFFICIAL.
LAST WEEK DAVIS, REPUBLICAN, QUALIFIED IN THE MAY 24TH PRIMARY FOR THE TERM TO RUN FROM JAN. IST 2023 THRU 2026. AN INDEPENDANT ALSO QUALIFIED, MICHELLE MARI DRUGACZ BUT ACCORDING TO STATE LAW TO GET ON THE BALLOT SHE MUST SUBMIT A PETITION WITH SIGNATURES OF 5% OF QUALIFIED REGISTERED VOTERS IN THE LAST ELECTION.
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