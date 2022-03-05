5 MO. OLD THOMASTON CHILD HOSPITALIZED IN ATLANTA

THOMASTON POLICE AND DEFACS INVESTIGATING A CHILD CRUELTY CASE AT 111 WORTHY DRIVE--A 5 MONTH OLD FEMALE AT SCOTTISH RITE CHILDREN'S HOSPITAL IN ATLANTA WITH AN UNEXPLAINED RIGHT ARM FRACTURE AND A BRAIN BLEED. THE PD REPORT SAID THE INFANT IS SUFFERING SEIZURES. HER MOTHER HAS CUSTODY OF THE CHILD.
AGGREVATED ASSAULT CHARGES FILED AGAINST A FEMALE, 32 YEAR OLD LADASHA D. EISON AT 100 ANN ARMS APARTMENTS. POLICE SAID SHE WAS CHASING ANOTHER FEMALE WITH A KITCHEN KNIFE AFTER HITTING HER WITH A BROOM AND THROWING A GRILL AT HER.
A WOMAN REPORTED TO THOMASTON P.D. THAT SOMEONE HAS STOLEN HER UNEMPLOYMENT BENEFITS OF $27,000 SINCE APRIL OF 2019. THE SUSPECT COULD BE A WOMAN FROM GRIFFIN WHO MIGHT HAVE OBTAINED HER SOCIAL SECURITY NUMBER.
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