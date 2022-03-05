Tuesday, March 29, 2022

5 MO. OLD THOMASTON CHILD HOSPITALIZED IN ATLANTA

 THOMASTON  POLICE   AND  DEFACS   INVESTIGATING  A   CHILD  CRUELTY  CASE  AT   111  WORTHY  DRIVE--A  5  MONTH OLD  FEMALE  AT  SCOTTISH  RITE  CHILDREN'S  HOSPITAL  IN  ATLANTA  WITH  AN  UNEXPLAINED  RIGHT  ARM  FRACTURE  AND  A  BRAIN  BLEED.  THE PD  REPORT  SAID  THE  INFANT  IS  SUFFERING   SEIZURES. HER  MOTHER  HAS  CUSTODY  OF  THE  CHILD.


AGGREVATED    ASSAULT  CHARGES  FILED  AGAINST  A  FEMALE,  32  YEAR  OLD  LADASHA  D.  EISON  AT  100  ANN  ARMS  APARTMENTS. POLICE  SAID  SHE  WAS  CHASING  ANOTHER  FEMALE  WITH A   KITCHEN   KNIFE  AFTER  HITTING HER  WITH  A  BROOM  AND  THROWING  A  GRILL  AT  HER.


A  WOMAN  REPORTED TO  THOMASTON  P.D.  THAT  SOMEONE  HAS  STOLEN  HER  UNEMPLOYMENT  BENEFITS    OF  $27,000  SINCE  APRIL  OF   2019.  THE  SUSPECT  COULD  BE  A  WOMAN  FROM  GRIFFIN  WHO   MIGHT   HAVE    OBTAINED    HER  SOCIAL  SECURITY NUMBER.

Posted by WTGA AM & FM at 12:08 PM

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