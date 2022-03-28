STUDENTS AT UL PRIMARY RAISING FUNDS FOR UKRAINE

SEVERAL STUDENTS OF MS. CRISTA STUBBS FIRST GRADE CLASS AT UL PRIMARY WERE ON THE BILL BAILEY MORNING SHOW ON FUN 101, MONDAY RAISING FUNDS FOR CHILDREN FLEEING UKRAINE DUE TO RUSSIA'S WAR.
THE STUDENTS, XAVIER DENNIS, HANNAH HASLEY, REAGAN LEGG, ELIZABETH HURT, GREYSON BEDFORD AND KULLEN PENNY - URGE THE PUBLIC TO CONTRIBUTE BY DROPPING DONATIONS BY UL PRIMARY SCHOOL
WE ARE WORKING TO INTERVIEW GRIFFIN NATIVE COLEMAN BAILEY WHO IS IN UKRAINE HELPING ORPHANS ESCAPE TO POLAND--AND PLAN TO AIR THAT INTERVIEW TUESDAY IN THE 8AM HOUR. HE WORKS WITH ORPHANS IN AFRICA, BUT LEFT TO HELP OUT IN UKRAINE.
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