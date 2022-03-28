Monday, March 28, 2022

STUDENTS AT UL PRIMARY RAISING FUNDS FOR UKRAINE

SEVERAL  STUDENTS  OF  MS.  CRISTA  STUBBS  FIRST  GRADE  CLASS    AT    UL  PRIMARY  WERE  ON  THE  BILL  BAILEY  MORNING  SHOW  ON  FUN   101,  MONDAY  RAISING  FUNDS   FOR    CHILDREN   FLEEING  UKRAINE  DUE   TO  RUSSIA'S   WAR. 


THE  STUDENTS,  XAVIER   DENNIS,  HANNAH  HASLEY,  REAGAN  LEGG,  ELIZABETH  HURT,  GREYSON  BEDFORD  AND KULLEN  PENNY - URGE  THE  PUBLIC  TO  CONTRIBUTE  BY  DROPPING  DONATIONS  BY  UL   PRIMARY  SCHOOL

WE  ARE  WORKING  TO  INTERVIEW  GRIFFIN  NATIVE  COLEMAN  BAILEY  WHO  IS  IN  UKRAINE  HELPING  ORPHANS  ESCAPE  TO  POLAND--AND   PLAN  TO   AIR  THAT  INTERVIEW  TUESDAY  IN   THE   8AM  HOUR.  HE   WORKS  WITH  ORPHANS  IN  AFRICA,  BUT  LEFT  TO  HELP  OUT  IN  UKRAINE.


Posted by WTGA AM & FM at 11:50 AM

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