Sunday, March 6, 2022

LANDSCAPING PLAN UPSON CO COURTHOUSE GROUNDS

 UNDER A  LANDSCAPING  PLAN  VIEWED  BY  THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS,  ONCE  THE  NEW  CLOCK  TOWER --   SCHEDULED  TO  BE    INSTALLED  NEXT  MONTH -- IS  UP  AND  RUNNING,    THE  TWO   MAGNOLIA  TREES  WILL  BE  REMOVED  AND  TWO  SMALLER  TREES  COULD  REPLACE   THEM.


HOWEVER,  COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON  HAS  SOME  MISGIVINGS  ABOUT  NEW  TREES-BECAUSE  THEIR  ROOT   SYSTEMS  COULD  CREATE  THE  SAME  PROBEMS   BLAMED  ON   THE  MAGNOLIA'S.


SOME  MOMUMENTS  ON  THE  COURTHOUSE  GROUNDS  MIGHT  BE  RELOCATED  WHILE  LANDSCAPING  IS  UNDERWAY--BUT   THEY  WILL  BE  PLACED  BACK  WHERE  THEY  ARE  NOW  WHEN  THE  WORK IS  FINISHED. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:39 PM

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