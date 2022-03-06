LANDSCAPING PLAN UPSON CO COURTHOUSE GROUNDS

UNDER A LANDSCAPING PLAN VIEWED BY THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, ONCE THE NEW CLOCK TOWER -- SCHEDULED TO BE INSTALLED NEXT MONTH -- IS UP AND RUNNING, THE TWO MAGNOLIA TREES WILL BE REMOVED AND TWO SMALLER TREES COULD REPLACE THEM.
HOWEVER, COMMISSIONER JAMES ELLINGTON HAS SOME MISGIVINGS ABOUT NEW TREES-BECAUSE THEIR ROOT SYSTEMS COULD CREATE THE SAME PROBEMS BLAMED ON THE MAGNOLIA'S.
SOME MOMUMENTS ON THE COURTHOUSE GROUNDS MIGHT BE RELOCATED WHILE LANDSCAPING IS UNDERWAY--BUT THEY WILL BE PLACED BACK WHERE THEY ARE NOW WHEN THE WORK IS FINISHED.
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