Monday, March 7, 2022

THOMASTON PD CHARGED A MAN WHO SHOT HIS THUMB OFF

 THOMASTON  POLICE  FILED  CHARGES   AGAINST  A  MAN  WHO  ACCIDENTLY   SHOT  HIS  THUMB-OFF  AT  SOUTHERN  FORD  DEALERSHIP  ON  19  NORTH---FRIDAY.


68  YEAR OLD  BOBBY  DEAN  OF  CREST  HIGHWAY--   OWNER  OF  THE  FORMER  HIGHTOWER  ESTATE-- WAS TRANSFERING  ITEMS  FROM    ONE  VEHICLE  TO  ANOTHER  INCLUDING   SEVERAL  GUNS--AND  HE  WAS  SHOWING  A  DEALERSHIP  EMPLOYEE  A   357  REVOLVER--  STARTED    PLAYING  AROUND  WITH  IT-- AND  IT  DISCHARGED  AND     DETACHED   HIS  THUMB.  


THE  REPORT  SAID  DEAN--  A   WEALTHY  NURSING  HOME    BUSINESSMAN    FROM  LOUISIANA--  PLACED  THE  GUN  IN  A  VEHICLE  AND  THEN  LEFT  THE  SCENE  WITH  HIS  WIFE.


POLICE  WERE  INFORMED  THAT  DEAN  STARTED  ARGUING  WITH  HIS  WIFE  AND  SHE  WAS  FRIGHTENED  BECAUSE HE  HAS  SO  MANY   FIREARMS--SO  UPSON  DEPUTIES  WERE  DISPATCHED  TO  HIS  RESIDENCE  .  THE  REPORT  SAID  HIS  WIFE  WAS  CONCERNED  ABOUT  HIS  SAFETY  BECAUSE  HIS  HAND  WAS  BLEEDING  UNCONTROLLABLY   BUT  HE  REFUSED  EMS  TREATMENT  AND  ORDERED  DEPUTIES OFF  HIS  PROPERTY.   THE  UPSON  COUNTY  JAIL  REFUSED  TO  BOOK  HIM  BECAUSE  HE  DID  NOT  HAVE  MEDICAL   CLEARANCE.


DEAN  WAS  CHARGED  WITH RECKLESS  CONDUCT,  FIRING  A  WEAPON  NEAR  A  PUBLIC  ROAD  AND  FIRING  A  GUN  ON  ANOTHER'S  PROPERTY.  

Posted by WTGA AM & FM at 10:30 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)