THOMASTON PD CHARGED A MAN WHO SHOT HIS THUMB OFF

THOMASTON POLICE FILED CHARGES AGAINST A MAN WHO ACCIDENTLY SHOT HIS THUMB-OFF AT SOUTHERN FORD DEALERSHIP ON 19 NORTH---FRIDAY.
68 YEAR OLD BOBBY DEAN OF CREST HIGHWAY-- OWNER OF THE FORMER HIGHTOWER ESTATE-- WAS TRANSFERING ITEMS FROM ONE VEHICLE TO ANOTHER INCLUDING SEVERAL GUNS--AND HE WAS SHOWING A DEALERSHIP EMPLOYEE A 357 REVOLVER-- STARTED PLAYING AROUND WITH IT-- AND IT DISCHARGED AND DETACHED HIS THUMB.
THE REPORT SAID DEAN-- A WEALTHY NURSING HOME BUSINESSMAN FROM LOUISIANA-- PLACED THE GUN IN A VEHICLE AND THEN LEFT THE SCENE WITH HIS WIFE.
POLICE WERE INFORMED THAT DEAN STARTED ARGUING WITH HIS WIFE AND SHE WAS FRIGHTENED BECAUSE HE HAS SO MANY FIREARMS--SO UPSON DEPUTIES WERE DISPATCHED TO HIS RESIDENCE . THE REPORT SAID HIS WIFE WAS CONCERNED ABOUT HIS SAFETY BECAUSE HIS HAND WAS BLEEDING UNCONTROLLABLY BUT HE REFUSED EMS TREATMENT AND ORDERED DEPUTIES OFF HIS PROPERTY. THE UPSON COUNTY JAIL REFUSED TO BOOK HIM BECAUSE HE DID NOT HAVE MEDICAL CLEARANCE.
DEAN WAS CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT, FIRING A WEAPON NEAR A PUBLIC ROAD AND FIRING A GUN ON ANOTHER'S PROPERTY.
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