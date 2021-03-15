Monday, March 15, 2021

TUESDAY, MARCH 16, ELECTION DAY IN LAMAR COUNTY, TWO ISSUES ON THE BALLOT

 TUESDAY  , MARCH  16,  IS  ELECTION  DAY  IN  LAMAR  COUNTY  WITH  FOUR  NAMES  ON  THE  BALLOT  FOR  CHIEF  MAGISTRATE  JUDGE  AND  VOTERS  DECIDING  THE  CONTINUATION  OF  AN  EDUCATION  SPLOST. ALMOST  1080  VOTES  CAST  IN  PERSON  AND  BY  MAIL  IN  EARLY   VOTING   THAT  ENDED  FRIDAY,  ACCORDING  TO  THE  REGISTRAR'S  OFFICE.  FOUR    QUALIFIED  FOR  CHIEF  MAGISTRATE,   BRUTZ  ENGLISH,  JEFF  MASON,  SHANNON  WILLIAMSON  AND  PAUL  KUNST.  AND  SCHOOL  SUPERINTENDANT  DR.  JUTE  WILSON      REMINDS  CITIZENS   THE    $13.2  MILLION  E-SPLOST  IS  NOT  A  TAX   INCREASE.  MOST  OF  THE  SALES  TAX  DOLLARS  WILL  GO  TOWARD PAYING  FOR  THE  NEW  HIGH  SCHOOL--HE  TOLD   101  NEWS.  



Posted by WTGA AM & FM at 12:22 PM

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