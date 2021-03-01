Monday, March 1, 2021

THOMASTON POLICE TRIED TO SAVE A MAN WHO DIED IN HOUSE FIRE

 THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT  HAS  RELEASED  ITS   REPORT  ON  THE  FATAL  FIRE  AT  202   AVE . L.  LAST  WEDNESDAY  THAT  LEAD  TO  THE  DEATH  OF JOSEPH  LAWSON.  WHEN  OFFICERS  ARRIVED  THE  RENTAL  HOUSE  WAS  TOTALLY  INVOLVED.  


POLICE  BROKE  TWO  WINDOWS  IN  THE  RESIDENCE  AFTER HEARING  LAWSON  YELLING  FROM  THE  INSIDE    THE  FRONT  BEDROOM  --AND  AN  OFFICER  CALLED  TO  HIM  TO  FOLLOW  THE  SOUND  OF  HIS  VOICE  BUT  SMOKE  AND  FLAMES  KEPT  LAWSON  FROM  EXITING  THE  HOUSE  AND  POLICE  FROM  ENTERING.


FIRE  CHIEF  RENEE  HARRIS  SAID  LAWSON  AND  HIS  WIFE  CORRINA  GOT  OUT  O.K.  BUT  LAWSON  WENT  BACK  INSIDE  TO  GET  THE  CAR  KEYS  TO  HIS  GMC  SUV  AND  WAS  APPARENTLY  TRAPPED.  THE  CHIEF  SAID  THE  FIRE  SEEMED  TO  START  IN  THE  KITCHEN.  STATE  FIRE  MARSHALL  IS  INVESTIGATING  THE  CAUSE.

Posted by WTGA AM & FM at 12:18 PM

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