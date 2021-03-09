Tuesday, March 9, 2021

MOTORCYCLE CHASE INVOLVING THOMASTON POLICE

 A  MOTORCYCLIST   WAS  AIR  FLIGHTED  TO  MACON  MEDICAL  CENTER AFTER  HE  CRASHED  AND  HIT  A  UTILITY  POLE    EARLY TUESDAY  MORNING AT  SOUTH  CHURCH  AND  VETERANS  DRIVE ,  DURING  A  CHASE  WITH   THOMASTON  POLICE.    CHIEF MIKE  RICHARDSON  IDENTIFIED  THE  BIKER  AS  39  YEAR  OLD  THOMAS  WINTERS OF  YATESVILLE.



CHIEF  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS  WINTERS WAS  SPOTTED  BY  AN  OFFICER  WHEN  HE  RODE  BY  THE  POLICE  STATION  AROUND  7;30AM  AND A  CHASE  BEGAN   INVOLVING    HIS  OFFICERS ,  THAT  ENDED  WITH  THE  CYCLE  TRAVELING  OVER  100  MPH.

UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  TOLD  US  ITS  BELIEVED  THIS  IS  THE  SAME  MOTORCYCLE  INVOLVED  IN  A  CHASE  WITH  DEPUTIES  ON  19  NORTH  2  OR  3  WEEKS  AGO.
Posted by WTGA AM & FM at 4:33 PM

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