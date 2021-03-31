Wednesday, March 31, 2021

BIG HOUSE FIRE IN THOMASTON

 THOMASTON   FIRE  DEPARTMENT  RESPONDED  TO  A  BIG  HOUSE  FIRE    WEDNESDAY    AFTERNOON  AROUND   LUNCHTIME  TIME  AT  NORTH  CHURCH  AND  WALKER  STREETS,  A  RESIDENCE  TOTALLY  INVOLVED  WITH  FLAMES  SHOOTING   40  TO  50  FEET  IN  THE  AIR AND  SMOKE BILLOWING  CLOSE  TO   200  FEET. A  WITNESS  AT  THE  SCENE  TOLD  US  IT  COULD  NOT  BE  SAVED.



FIRE  CHIEF  RENEE  HARRIS  SAID  DUE  TO  THE  STRENGTH  OF  THE  BLAZE,  HER  DEPARTMENT  TOOK  A  DEFENSIVE POSITION  AND  DIRECTED  SEVERAL  FIRE  HOSES  AT  THE   FLAMES.


ONE  OF  THE  RESIDENTS,  JESSICA  O'NEAL  WAS  INSIDE    WHEN  IT  STARTED  AND  TOLD  FIREFIGHTERS  SHE  NOTICED  SMOKE  AT  THE  REAR  OF  THE  HOUSE  AND  RETREATED  WITH  HER  DOG.  OTHER  OCCUPANTS  INCLUDE  MICHAEL  GARISH  AND  CODY  ROGERS


THE   HOUSE,  VALUED  AT  $83,000  ON  THE  UPSON  COUNTY  TAX  BOOKS,  APPEARS  TO  BE  A  TOTAL  LOSS.  OWNER  LISTED  AS  PLEDGER  D.  REEMS.


  101  NEWS  WAS  TOLD THE  RESIDENCE  OF  ROGER

   PINION,  NEXT  DOOR, WAS  INTACT,  IT  HAD  A  SMOKEY  SMELL  BUT  NO  FIRE  DAMAGE.


TRAFFIC  WAS  SLOWED  IN  THE  AREA  WHILE  FIRE  UNITS  WORKED  ON  THE  BLAZE.  ONE  WITNESS  TOLD   US  HE  HAD  NEVER  SEEN  A  BIGTIME  HOUSE  FIRE  AND  IT  WAS  QUITE  A SPECTICLE.  LISA  RYALS  SHOT  THIS  PHOTO  FOR  US.  THANKS  LISA.

Posted by WTGA AM & FM at 2:55 PM

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