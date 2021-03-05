THOMASTON-UPSON GOVERNMENT COMPLEX NEEDS TO MIC UP THE MEETING CHAMBER

CALL IT BITING THE HAND THAT FEEDS US NEWS--BUT WE SUGGEST THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL AND UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS NEED AMPLIFICATION IN THEIR MEETING CHAMBER AT THE GOVERNMENT COMPLEX. MOST GOVERNMENT BODIES IN THE STATE HAVE BEEN MIKED FOR DECADES--AND THERE HAVE BEEN SOME ATTEMPTS TO ADD A P.A. SYSTEM TO THE MEETING CHAMBER OVER THE YEARS BUT THEY DID NOT WORK.
FOR YEARS, CITIZENS IN THE BACK OF THE ROOM HAVE COMPLAINED THEY COULD NOT HEAR THE PROCEEDINGS, AND NOW THAT MEETINGS ARE VIA YOUTUBE, AND MEMBERS ARE MASKED, CITIZENS ARE TELLING US THEY HAVE STOPPED TUNING IN BECAUSE THEY CAN'T FOLLOW THE COMMENTS.
CITY HALL AND THE COUNTY COMMISSIONERS CAN CERTAINLY FIND SOME JOINT FUNDING FOR AMPLIFICATION IN THE MEETING CHAMBER. IF NOT, PERHAPS THEY CAN RETAIN THE SERVICES OF GARRETT MORRIS OF THE ORGINAL CAST OF "SATURDAY NIGHT LIVE" AND HE CAN YELL OUT THE REMARKS OF CITY AND COUNTY OFFICIALS.
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