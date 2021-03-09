Tuesday, March 9, 2021

THOMASTON NATIVE HUGH NALL RESPONDS TO ALLEGATIONS BY VALDOSTA HIGH COACH

 THE  NAME  OF  THOMASTON  NATIVE  HUGH  NALL  HAS  SURFACED  ON  AN  AUDIO  TAPE  BELIEVED  TO  BE  VALDOSTA  HIGH  FOOTBALL  COACH RUSH  PROPST  CLAIMING  GEORGIA  AND  ALABAMA  PAY  THEIR  FOOTBALL  PLAYERS. HUGH  HAS  TOLD  US   HE  KNOWS  NOTHING  ABOUT  THOSE ALLEGATIONS .


PROPST   CHARGED    NALL  AIDS  GEORGIA  COACH  KIRBY SMART  IN COLLECTING   FUNDS  FOR  THE  BULLDOG  PROGRAM.  PROPST  WENT  ON  TO  SAY  FORMER  GA.  RUNNING  BACK  NICK  CHUBB  WAS  PAID  $180,00  TO  RETURN  FOR  HIS  SENIOR  SEASON--BUT  CHUBB  TWEETED  THIS  RESPONSE--IF  I  NEEDED  MONEY  I  WOULD  HAVE  WENT  PRO.


HUGH  NALL  SPOKE  TO  101  SPORTS--TUESDAY  AND  SAID  HE  HAS  BEEN  INTERVIEWED  BY  THE  UGA  ATHLETIC  PROGRAM  BUT  HE  IS  UNAWARE  OF  WHAT  PROPST  IS   SPEAKING-OF.



  


 THE  VALDOSTA  CITY  BOE  HELD  A  CALLED  MEETING  ON  MONDAY  AFTER  REPORTEDLY  HEARING  THE  TAPE. SOCIAL  MEDIA  IN  VALDOSTA  SAYS  THE  SCHOOL  BOARD  HAS  PLACED  COACH  PROPST  ON  ADMINISTRATIVE  LEAVE  BUT WHEN  CONTACTED  BY   101  NEWS ,   THE  SCHOOL  SYSTEM     DECLINED  COMMENT  ON  THE  ISSUE.  WE   WERE  TOLD  BY  THE  CITY  OF  VALDOSTA  SCHOOLS  SPOKESPERSON  THE  SYSTEM  WILL  ISSUE  A  STATEMENT  ON  THURSDAY.




Posted by WTGA AM & FM at 5:10 PM

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