THOMASTON NATIVE HUGH NALL RESPONDS TO ALLEGATIONS BY VALDOSTA HIGH COACH

THE NAME OF THOMASTON NATIVE HUGH NALL HAS SURFACED ON AN AUDIO TAPE BELIEVED TO BE VALDOSTA HIGH FOOTBALL COACH RUSH PROPST CLAIMING GEORGIA AND ALABAMA PAY THEIR FOOTBALL PLAYERS. HUGH HAS TOLD US HE KNOWS NOTHING ABOUT THOSE ALLEGATIONS .
PROPST CHARGED NALL AIDS GEORGIA COACH KIRBY SMART IN COLLECTING FUNDS FOR THE BULLDOG PROGRAM. PROPST WENT ON TO SAY FORMER GA. RUNNING BACK NICK CHUBB WAS PAID $180,00 TO RETURN FOR HIS SENIOR SEASON--BUT CHUBB TWEETED THIS RESPONSE--IF I NEEDED MONEY I WOULD HAVE WENT PRO.
HUGH NALL SPOKE TO 101 SPORTS--TUESDAY AND SAID HE HAS BEEN INTERVIEWED BY THE UGA ATHLETIC PROGRAM BUT HE IS UNAWARE OF WHAT PROPST IS SPEAKING-OF.
THE VALDOSTA CITY BOE HELD A CALLED MEETING ON MONDAY AFTER REPORTEDLY HEARING THE TAPE. SOCIAL MEDIA IN VALDOSTA SAYS THE SCHOOL BOARD HAS PLACED COACH PROPST ON ADMINISTRATIVE LEAVE BUT WHEN CONTACTED BY 101 NEWS , THE SCHOOL SYSTEM DECLINED COMMENT ON THE ISSUE. WE WERE TOLD BY THE CITY OF VALDOSTA SCHOOLS SPOKESPERSON THE SYSTEM WILL ISSUE A STATEMENT ON THURSDAY.
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