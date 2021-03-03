Wednesday, March 3, 2021

ARMIS BEDFORD PASSED AWAY

 AT  TUESDAY  NIGHT'S  MEETING  OF  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  MAYOR  J.D.  STALLINGS  REQUESTED  PRAYER  FOR  THE FAMILY  OF   FORMER  COUNCILMAN  GARY  BEDFORD--WHOSE  GRANDDAUGHTER  ARMIS  BEDFORD  PASSED  AWAY  TUESDAY  AFTER  A  LONG  BATTLE  WITH  CANCER.  ARMIS , DAUGHTER  OF  MARLEE  AND  ROSS  BEDFORD   OF  BLACKSHEAR,  GA.  WOULD  HAVE  BEEN   ELEVEN   YEARS  OLD,  NEXT  MONDAY.


GARY  TOLD   101  NEWS  WEDNESDAY,  ARMIS  WAS  DIAGNOSED  WHEN  SHE  WAS  TWO  AND  UNDERWENT  TREATMENT  AT  ST.  JUDE'S  HOSPITAL  IN  MEMPHIS,  TENNESSEE  AND  HAD  BEEN  CANCER  FREE  FOR   6  YEARS  UNTIL  THE  DISEASE  RETURNED  AND  SHE  WENT  INTO  HOSPICE  IN  JANUARY.    SHE IS  ALSO  SURVIVED  BY  A  YOUNGER  SISTER, ALARY,  AGE 5.


VISITATION  WILL  BE  SATURDAY 12 NOON  TILL  2  AT  THE  FIRST  BAPTIST  CHURCH  OF  BLACKSHEAR.  HART  FUNERAL  HOME  IS  IN  CHARGE OF  ARRANGEMENTS.


  IN  HIS  COMMENTS  TO  US, GARY  THANKED  THE  PEOPLE OF  UPSON  COUNTY  FOR  THEIR  PRAYERS  AND  CONCERNS  FOR  ARMIS.  HE  MENTIONED  WHEN  SHE  WAS  FIRST  DIAGNOSED,  THOMASTON   RAISED  OVER   $7000  TOWARD  HER  TREATMENT  IN  JUST  A  FEW  HOURS.

Posted by WTGA AM & FM at 5:27 PM

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