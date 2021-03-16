Tuesday, March 16, 2021

THOMASTON POLICE INVESTIGATING A HOMICIDE

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS TWO FEMALES ARE IN CUSTODY AND A THIRD SUSPECT, A MALE IS ON THE RUN, AFTER A FATAL STABBING INCIDENT AT 161 G. CIRCLE IN EAST THOMPSON, MONDAY NIGHT.

THE VICTIM IDENTIFIED AS LAZARION DIXON, IN HIS 20'S WHO WAS STABBED THREE TIMES, A FATAL WOUND TO THE CHEST AND HE DIED LATER.

TWO FEMALES HAVE BEEN ARRESTED IN CONNECTION WITH THE CASE, DIXON'S SISTER, TAMEZEI DIXON AND KIMBERLY JOHNSON, WHOSE BOYFRIEND IS AT-LARGE, ACCORDING TO THE CHIEF. HE SAID THE ARGUMENT WAS APPARENTLY OVER A STOLEN VOLLEYBALL NET.
Posted by WTGA AM & FM at 4:42 PM

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