THOMASTON POLICE INVESTIGATING A HOMICIDE

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS TWO FEMALES ARE IN CUSTODY AND A THIRD SUSPECT, A MALE IS ON THE RUN, AFTER A FATAL STABBING INCIDENT AT 161 G. CIRCLE IN EAST THOMPSON, MONDAY NIGHT.
THE VICTIM IDENTIFIED AS LAZARION DIXON, IN HIS 20'S WHO WAS STABBED THREE TIMES, A FATAL WOUND TO THE CHEST AND HE DIED LATER.
TWO FEMALES HAVE BEEN ARRESTED IN CONNECTION WITH THE CASE, DIXON'S SISTER, TAMEZEI DIXON AND KIMBERLY JOHNSON, WHOSE BOYFRIEND IS AT-LARGE, ACCORDING TO THE CHIEF. HE SAID THE ARGUMENT WAS APPARENTLY OVER A STOLEN VOLLEYBALL NET.
No comments:
Post a Comment