Thursday, March 25, 2021

LAMAR COUNTY MAN ARRESTED FOR TERRORISTIC THREATS

 JONES  COUNTY  SHERIFF  BUTCH  REESE   HAS  ANNOUNCED  THE  ARREST  OF  A  LAMAR   COUNTY  MAN,  TRAVIS  LEROY  BALL,  AGE   54  ON  CHARGES OF  TERRIORISTIC  THREATS FOR  MAILING  LETTERS  CLAIMING  ANTHRAX    WAS  ENCLOSED    TO  THE   JONES  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE,  AND  THE  JONES  COUNTY  OFFICE OF  THE  CLERK OF  SUPERIOR  COURT--THREATENING  TO  BLOW UP  BUILDINGS  AND  KILL  COUNTY  DEPUTIES  AND  OFFICIALS.


BALL  WHO  WAS  CONVICTED  OF   ARSON  IN  UPSON  COUNTY  SOME  YEARS  BACK,  ALSO  DID  PRISON  TIME  FOR  MAILING   SIMILAR   LETTERS   IN  2013    TO  THE  BARNESVILLE-HERALD  GAZETTE  NEWSPAPER,  THE  AJC  NEWSPAPER,  AND  THE  MORMAN  CHURCH.


THE LAMAR  COUNTY   AND  BUTTS  COUNTY  S.O.  AND  U.S.  MARSHALL'S  SERVICE ASSISTED  WITH   THE  ARREST  OF  BALL  AT  HIS  RESIDENCE  IN  BARNESVILLE   TUESDAY   AND  DISCOVERED  SEVERAL  OTHER  LETTERS  THAT  HAD   NOT  BEEN  MAILED.

Posted by WTGA AM & FM at 2:35 PM

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