Tuesday, March 2, 2021

A GUNSHOT FIRED AT A MOVING CAR

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  A WOODBURY  MAN  WAS  ARRESTED  FOR  FIRING  A  GUNSHOT  AT  THE  CAR  OF   HIS  EX-GIRL  FRIEND  AS  SHE  TRAVELED  DOWN  THE  ROAD  WITH  ANOTHER  MALE  ON   19  NORTH.


THE  SUSPECT--42  YAR  OLD ERIC  DESHAWN  HARPS  WAS  ARRESTED  AT  HIS  MOTHER'S  HOUSE  IN  WOODBURY  AND  HAS  BEEN  CHARGED  WITH AGGREVATED ASSAULT.


THE  GUNSHOT  HIT  THE  DRIVERS-SIDE  REAR WINDOW  OF  THE  1993  NISSAN.  THE  SO  REPORT  SAID  HARPS  WAS  WAITING  ON  THE  COUPLE  WHEN   THEY   LEFT  185  STAGE  COACH  ROAD--TO  TAKE  THE  CAR  FOR  A  TEST  DRIVE--AFTER  WORKING  ON  IT.

Posted by WTGA AM & FM at 1:42 PM

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