A GUNSHOT FIRED AT A MOVING CAR

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A WOODBURY MAN WAS ARRESTED FOR FIRING A GUNSHOT AT THE CAR OF HIS EX-GIRL FRIEND AS SHE TRAVELED DOWN THE ROAD WITH ANOTHER MALE ON 19 NORTH.
THE SUSPECT--42 YAR OLD ERIC DESHAWN HARPS WAS ARRESTED AT HIS MOTHER'S HOUSE IN WOODBURY AND HAS BEEN CHARGED WITH AGGREVATED ASSAULT.
THE GUNSHOT HIT THE DRIVERS-SIDE REAR WINDOW OF THE 1993 NISSAN. THE SO REPORT SAID HARPS WAS WAITING ON THE COUPLE WHEN THEY LEFT 185 STAGE COACH ROAD--TO TAKE THE CAR FOR A TEST DRIVE--AFTER WORKING ON IT.
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