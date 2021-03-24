Wednesday, March 24, 2021

OUTRAGE AT TUESDAY'S MEETING CITY OF GRIFFIN COMMISSIONERS

  CITIZEN  OUTRAGE  AT  TUESDAY'S  MEETING  OF  THE  CITY  OF  GRIFFIN  BOARD  OF  COMMISSIONERS--OVER  A   ZONING/ANNEXATION  MEASURE  INVOLVING   30  ACRES  FOR  150  APARTMENTS  ON  WILLIAMSON  ROAD. CITY   FATHERS  HEARD  FROM  ABOUT   20  WHO  TESTIFIED--MANY  NEAR-BY  HOMEOWNERS  WHO  SAID  THEY  DON'T  WANT  IT--AND  THE  COMMISSIONERS  VOTED  TO  TABLE  IT.


GRIFFIN  HOMEBUILDER  HARVEY  PILKENTON  PROPOSES  TO  JOIN  WITH  AN  ATLANTA  DEVELOPER  TO   BUILDOUT     2-3- AND   4  BEDROOM  APARTMENTS  RENTING  $695  TO $925  PER  MONTH,  BUT  MAYOR  DOUG  HOLBERG  TOLD  THEM  HE'S  OPPOSED  TO  IT  AND  THREE  COUNTY  COMMISSIONERS  TESTIFIED  AGAINST  IT  AND  COUNTY  MANAGER  WILLIAM  WILSON JR.  SENT  A  LETTER  URGING  DENIAL.


  COUNTY  COMMISSIONER  JAMES  DUTTON  WAS  MOST  VOCAL,  WARNING  THESE  APARTMENTS  COULD  TURN   INTO  SECTION   8   HOUSING  UP  THE  ROAD ,  NO   MATTER  WHAT  IS  BEING  PROMISED.  HOMEOWNERS  CITED  INCREASED  TRAFFIC,  SCHOOL  IMPACT,  AND  WATER  AND  SEWER  ISSUES  IN  THEIR  TESTIMONIALS  TO  REJECT  IT.


Posted by WTGA AM & FM at 12:25 PM

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