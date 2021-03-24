OUTRAGE AT TUESDAY'S MEETING CITY OF GRIFFIN COMMISSIONERS

CITIZEN OUTRAGE AT TUESDAY'S MEETING OF THE CITY OF GRIFFIN BOARD OF COMMISSIONERS--OVER A ZONING/ANNEXATION MEASURE INVOLVING 30 ACRES FOR 150 APARTMENTS ON WILLIAMSON ROAD. CITY FATHERS HEARD FROM ABOUT 20 WHO TESTIFIED--MANY NEAR-BY HOMEOWNERS WHO SAID THEY DON'T WANT IT--AND THE COMMISSIONERS VOTED TO TABLE IT.
GRIFFIN HOMEBUILDER HARVEY PILKENTON PROPOSES TO JOIN WITH AN ATLANTA DEVELOPER TO BUILDOUT 2-3- AND 4 BEDROOM APARTMENTS RENTING $695 TO $925 PER MONTH, BUT MAYOR DOUG HOLBERG TOLD THEM HE'S OPPOSED TO IT AND THREE COUNTY COMMISSIONERS TESTIFIED AGAINST IT AND COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON JR. SENT A LETTER URGING DENIAL.
COUNTY COMMISSIONER JAMES DUTTON WAS MOST VOCAL, WARNING THESE APARTMENTS COULD TURN INTO SECTION 8 HOUSING UP THE ROAD , NO MATTER WHAT IS BEING PROMISED. HOMEOWNERS CITED INCREASED TRAFFIC, SCHOOL IMPACT, AND WATER AND SEWER ISSUES IN THEIR TESTIMONIALS TO REJECT IT.
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