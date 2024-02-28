Wednesday, February 28, 2024

YELLOW JACKET SHOALS UNDER THE GOLD DOME

 YELLOW   JACKET  SHOALS  IN  UPSON  AND  TALBOT  COUNTY   ON  THE  FLINT  RIVER  IS  IN  THE LIMELIGHT  AS  THE  2024  SESSION OF  THE  GA.  GENERAL  ASSEMBLY  ROLLS  ON.  THE  GA.  HOUSE  PASSED  A  MEASURE  MONDAY  GUARANTEEING   GEORGIANS  THE  RIGHT  TO  HUNT  AND  FISH  IN  THE  STATE'S  NAVIGABLE  RIVERS  AND  STREAMS.

DECATUR  DEMOCRAT  MARY  MARGARENT  OLIVER  OF  DECATUR  URGED  LAWMAKERS NOT  TO  ACT  ON  THE  BILL BECAUSE  A  2ND LAWSUIT FILED  BY  RELATIVES  OF  THE  LATE  SUPERIOR  COURT JUDGE  BEN  J. MILLER  SR.  REMAINS  PENDING IN  TALBOT  COUNTY  SUPERIOR  COURT.


REPRESENTATIVE  DAVID  JENKINS  WHO  REPRESENTS  MERIWETHER,  TROUP,  AND  COWETA  COUNTIES  SAID  HE  REJECTS  THE  FALSE  NARRATIVE  THAT  THE  FLINT  RIVER  IS  A  PRIVATE  WATERWAY.

A  PREVIOUS  LAWSUIT  FILED   IN  UPSON  SUPERIOR  COURT BY  THE  FAMILY  OF  THE  LATE  DR.  SAM  BREWTON  WAS  AIMED AT PROTECTING  PRIVATE  PROPERTY  RIGHTS  AT  YELLOW  JACKET  SHOALS.  THE  BILL  NOW HEADS TO  THE  GA.  SENATE--BUT  OPPONENTS  WONDER  HOW  TO  DETERMINE  WHICH  OF  GEORGIA'S  WATERWAYS  ARE  NAVIGABLE  AND  WHICH  ARE  NOT.

Posted by WTGA AM & FM at 10:49 AM

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