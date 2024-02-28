YELLOW JACKET SHOALS UNDER THE GOLD DOME

YELLOW JACKET SHOALS IN UPSON AND TALBOT COUNTY ON THE FLINT RIVER IS IN THE LIMELIGHT AS THE 2024 SESSION OF THE GA. GENERAL ASSEMBLY ROLLS ON. THE GA. HOUSE PASSED A MEASURE MONDAY GUARANTEEING GEORGIANS THE RIGHT TO HUNT AND FISH IN THE STATE'S NAVIGABLE RIVERS AND STREAMS.
DECATUR DEMOCRAT MARY MARGARENT OLIVER OF DECATUR URGED LAWMAKERS NOT TO ACT ON THE BILL BECAUSE A 2ND LAWSUIT FILED BY RELATIVES OF THE LATE SUPERIOR COURT JUDGE BEN J. MILLER SR. REMAINS PENDING IN TALBOT COUNTY SUPERIOR COURT.
REPRESENTATIVE DAVID JENKINS WHO REPRESENTS MERIWETHER, TROUP, AND COWETA COUNTIES SAID HE REJECTS THE FALSE NARRATIVE THAT THE FLINT RIVER IS A PRIVATE WATERWAY.
A PREVIOUS LAWSUIT FILED IN UPSON SUPERIOR COURT BY THE FAMILY OF THE LATE DR. SAM BREWTON WAS AIMED AT PROTECTING PRIVATE PROPERTY RIGHTS AT YELLOW JACKET SHOALS. THE BILL NOW HEADS TO THE GA. SENATE--BUT OPPONENTS WONDER HOW TO DETERMINE WHICH OF GEORGIA'S WATERWAYS ARE NAVIGABLE AND WHICH ARE NOT.
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