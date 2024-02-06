Tuesday, February 6, 2024

NEW PROSECUTOR HIRED FOR SPALDING SO MURDER CASE

 THE  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS  APPROVED A  REQUEST  BY  GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE BRODER  TO  HIRE  A  NEW   ASSISTANT  D.A.  TO   HANDLE  APPEALS  IN     THE  CAPITAL  MURDER  TRIAL   IN  THE  CASE  INVOLVING  THE  SHOOTING  DEATH  OF  SO  DEPUTY  SGT.  MARC  MCINTIRE.  DA  BRODER   PLANS  TO  HIRE  , LIZ  BAKER   WITH  50,000  TO  GET  HER  STARTED     AND   A   $100,000   TOTAL  SALARY.  THE   $50,000 IS  NOT  BUDGETED  AND  SHE  IS   REQUESTING  THAT  THIS  AMOUNT  BE  ADDED  TO  HER  BUDGET  TO  CARRY  THROUGH  UNTIL   JUNE  30, 2024. SHE  WILL  THEN  INCORPORATE MS.  BAKER'S  SALARY INTO   HER PROPOSED 2025  BUDGET.


D.A. BRODER  ANTICIPATES  THE  TRIAL  TO  BE  24-36 MONTHS  AND  PRESENTED  TO  THE  GRAND JURY  IN  MARCH-THE  D.A.  WOULD  BE  FIRST  CHAIR  AND  PROSECUTOR  DAVID  STUDDARD SECOND  CHAIR. THE  SUSPECT  IN  THE  CASE  TODD LEMONT  HARPER  IS  BEING  HELD  WITHOUT  BOND  IN  THE  SPALDING  COUNTY  JAIL.

Posted by WTGA AM & FM at 3:51 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)