Wednesday, February 21, 2024

THOMASTON POLICE BLOTTER

 THOMASTON  POLICE  INVESTIGATING   SEVERAL  SEX-RELATED  CRIMES--AND  LOOKING  FOR  A  BLACK MALE  WHO  EXPOSED  HIMSELF  TO  A  CITY  OF  THOMASTON  EMPLOYEE  AS  THE  FEMALE  WAS  PUMPING  GAS  AT  THE  VALERO  STORE  316  SOUTH  CHURCH.  SUSPECT  DESCRIBED  AS    SKINNY-- ABOUT   5-10  WHO  PULLED  DOWN  HIS  SWEAT  PANTS NEAR  THE  PUMPS   THEN    LEFT  THE  SCENE. 


A  CITY  PUBLIC  WORKS  EMPLOYEE  DEPLOYED  TO  CLEAN  THE  RESTROOMS  AT  WEAVER PARK  FOUND  A  BLACK MALE  APPARENTLY  LIVING  IN  THE  LADIES  ROOM  AND  THE  PD  WAS  NOTIFIED.   HIS  CLOTHING  WAS  HUNG  AROUND  THE  ROOM--   THERE  WERE  DRUG  ITEMS  IN  VIEW   AND  HE  WAS  LYING  DOWN  ASLEEP  WITH  HIS  PANTS  DOWN.  AN  OFFICER    WOKE   THE  MAN  AND  CHARGED    HIM,    49  YEAR OLD  PETEY  WATTS -- WITH PUBLIC  INDECENCY  AND  CAMPING  IN  A  PUBLIC  SPACE .


TPD  NOTIFIED  AFTER A  FEMALE  BECAME  ALARMED  AT  WAL  MART  WHEN  SHE  SPOTTED  A  MAN  WHO HAD   ALLEGEDLY  RAPED HER  IN  FEBRUARY OF  2023   AND  SHE  THOUGHT  A  RESTRAINING  ORDER HAD  BEEN  ISSUED  FOR  HIM.    AFTER THE  ALLEGED  RAPE  CASE    THE  REPORT  SAID  HE    SHOWED  UP  AT  HER  RESIDENCE   ON  TRIUNE MILL  ROAD,  AND  CUT  HIS  THROAT  WHEN  SHE   REBUFFED    HIM. THE  ALLEGED  VICTIM'S  MOTHER  TOLD  OFFICERS  HER  DAUGHTER HAD  BEEN  UNDERGOING  COUNSELING  IN  GRIFFIN  SINCE  THE  INCIDENT. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:35 PM

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