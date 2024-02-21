THOMASTON POLICE BLOTTER

THOMASTON POLICE INVESTIGATING SEVERAL SEX-RELATED CRIMES--AND LOOKING FOR A BLACK MALE WHO EXPOSED HIMSELF TO A CITY OF THOMASTON EMPLOYEE AS THE FEMALE WAS PUMPING GAS AT THE VALERO STORE 316 SOUTH CHURCH. SUSPECT DESCRIBED AS SKINNY-- ABOUT 5-10 WHO PULLED DOWN HIS SWEAT PANTS NEAR THE PUMPS THEN LEFT THE SCENE.
A CITY PUBLIC WORKS EMPLOYEE DEPLOYED TO CLEAN THE RESTROOMS AT WEAVER PARK FOUND A BLACK MALE APPARENTLY LIVING IN THE LADIES ROOM AND THE PD WAS NOTIFIED. HIS CLOTHING WAS HUNG AROUND THE ROOM-- THERE WERE DRUG ITEMS IN VIEW AND HE WAS LYING DOWN ASLEEP WITH HIS PANTS DOWN. AN OFFICER WOKE THE MAN AND CHARGED HIM, 49 YEAR OLD PETEY WATTS -- WITH PUBLIC INDECENCY AND CAMPING IN A PUBLIC SPACE .
TPD NOTIFIED AFTER A FEMALE BECAME ALARMED AT WAL MART WHEN SHE SPOTTED A MAN WHO HAD ALLEGEDLY RAPED HER IN FEBRUARY OF 2023 AND SHE THOUGHT A RESTRAINING ORDER HAD BEEN ISSUED FOR HIM. AFTER THE ALLEGED RAPE CASE THE REPORT SAID HE SHOWED UP AT HER RESIDENCE ON TRIUNE MILL ROAD, AND CUT HIS THROAT WHEN SHE REBUFFED HIM. THE ALLEGED VICTIM'S MOTHER TOLD OFFICERS HER DAUGHTER HAD BEEN UNDERGOING COUNSELING IN GRIFFIN SINCE THE INCIDENT.
No comments:
Post a Comment