LAMAR CO MAN SENTENCED IN FEDERAL COURT

A LAMAR COUNTY MAN, KHALIF "KILLA" LEE, 29, WAS SENTENCED TO 65 MONTHS IN PRISON IN U.S. DISTRICT COURT, FOLLOWED BY THREE YEARS SUPERVISED RELEASE FOR MAILING GUNS TO CHICAGO.
LEE WAS ARRESTED IN EARLY 2023 AFTER TWO SUSPICIOUS PACKAGES DESTINED FOR CHICAGO WERE INTERCEPTED IN ATLANTA THE PREVIOUS DECEMBER. AFTER A SEARCH WARRANT WAS EXECUTED ON THE PACKAGES FEDERAL AUTHORITIES FOUND A NUMBER OF PISTOLS, INCLUDING 9MMS, A .40 CALIBER, AND A .357. INVESTIGATORS FOUND FINGERPRINTS ON THE PACKAGES LINKING THEM TO LEE, WHO HAD A PREVIOUS FELONY DRUG CONVICTION.
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