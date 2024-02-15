Thursday, February 15, 2024

LAMAR CO MAN SENTENCED IN FEDERAL COURT

 A  LAMAR  COUNTY MAN, KHALIF "KILLA" LEE, 29, WAS  SENTENCED  TO  65  MONTHS  IN  PRISON  IN  U.S.  DISTRICT  COURT,  FOLLOWED  BY  THREE YEARS  SUPERVISED  RELEASE  FOR  MAILING  GUNS  TO  CHICAGO.

LEE  WAS  ARRESTED  IN EARLY   2023 AFTER TWO  SUSPICIOUS  PACKAGES DESTINED  FOR  CHICAGO WERE INTERCEPTED  IN  ATLANTA  THE PREVIOUS  DECEMBER. AFTER A  SEARCH WARRANT  WAS  EXECUTED ON  THE  PACKAGES    FEDERAL  AUTHORITIES  FOUND  A NUMBER OF PISTOLS, INCLUDING  9MMS,  A  .40  CALIBER,  AND  A  .357. INVESTIGATORS  FOUND  FINGERPRINTS  ON  THE  PACKAGES  LINKING  THEM  TO  LEE,  WHO  HAD  A  PREVIOUS  FELONY  DRUG  CONVICTION.

Posted by WTGA AM & FM at 10:29 AM

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