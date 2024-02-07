Wednesday, February 7, 2024

SPALDING BOC MEETING

 SPALDING  COUNTY  BOARD OF  COMMISSISONERS--MONDAY-- VOTED TO  ASK  THE  STATE  TO  UP  THE  PER DIEM  ON  HOUSED  STATE INMATES  FROM  $22  A  DAY  TO  $24  A  DAY.  ACCORDING  TO  COMMENTS  AT  THE  MEETING-IT  COSTS   $27  A  DAY  TO  HOUSE  INMATES.


APPROVED  AN  INTER-GOVERNMENT  AGREEMENT  WITH  THE  CITY  OF  GRIFFIN  TO  SPLIT  THE  COST  OF  $198,000   TO  BEGIN  THE  RE-ROUTING  PROJECT  FOR  STATE  HIGHWAY  155.  ONCE  IT  BEGINS  THE  STATE  WILL  PICK  UP  THE  TAB.


SPALDING  COUNTY  CLERK   KATHY  GIBSON  IS  RETIRING  FRIDAY.  THANKS  CATHY  FOR  ALL  YOUR  ASSISTANCE  TO   FUN  101 --ENJOY  YOUR  RETIREMENT.


THE  SPALDING  COMMISSIONERS  HEARD  COMPLAINTS  FROM  VOLUNTEERS  AT  THE  NEW  ANIMAL  SHELTER--  THERE  IS NO  DIRECTOR --ITS  UNTIDY,  FOOD  FOR  DOGS  AND  CATS  UNACCEPTABLE,  THEY  NEED MORE  EXERCISE.  THE  TWO  EMPLOYEES  NEED  TO  BE  PAID  MORE,  ACCORDING  TO  COUNTY  MANAGER   STEVE  LEDBEDDER.  THE COMMISSIONERS  PLEDGED  TO  WORK  ON  THE  ISSUE.

Posted by WTGA AM & FM at 5:57 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)