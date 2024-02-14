FUN 101 SWEETHEART OF THE YEAR

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LATISHA WINS A BAG OF GIFTS FROM MONJA ON MAIN ITALIAN RESTURANT DOWNTOWN BARNESVILLE, RITA'S JEWELRY AND PAWN-GRIFFIN, JINGERS SHOWCASE-NORTHSIDE, SALON FRINGE ZUBULON SQUARE, TIDAL WAVE CAR WASH NORTH CHURCH, BEN'S HOBBY COMPUTERS, ZEBULON/GRIFFIN, LAZY J. MERCHANDILE NORTH CHURCH, PIKE OUT FITTERS HIGHWAY 19 SOUTH OF ZEBULON, AND JUST PEACHY CREATIONS-ZEBULON.
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