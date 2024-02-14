Wednesday, February 14, 2024

FUN 101 SWEETHEART OF THE YEAR

 FUN  101  SWEETHEART  OF  THE YEAR  IS  LATISHA  BRUNDIDGE NOMINATED  BY  HUSBAND  MARCUS   WHO  COMMENDED  HER  GRADUATION  FROM  GRAD  SCHOOL   THIS  PAST  YEAR  AND  OTHER  ACCOMPLISHMEN


LATISHA  WINS  A  BAG  OF  GIFTS  FROM  MONJA  ON  MAIN  ITALIAN  RESTURANT  DOWNTOWN  BARNESVILLE,  RITA'S JEWELRY  AND  PAWN-GRIFFIN,  JINGERS  SHOWCASE-NORTHSIDE, SALON  FRINGE  ZUBULON  SQUARE,  TIDAL  WAVE  CAR  WASH  NORTH  CHURCH, BEN'S  HOBBY COMPUTERS,  ZEBULON/GRIFFIN,  LAZY J. MERCHANDILE  NORTH  CHURCH,  PIKE OUT  FITTERS  HIGHWAY   19 SOUTH OF  ZEBULON,  AND JUST PEACHY  CREATIONS-ZEBULON.


Posted by WTGA AM & FM at 4:02 PM

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