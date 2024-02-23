Friday, February 23, 2024

THOMASTON COUNCIL RECEIVES RECOMMENDATION FROM ZONING COMMISSION

 FEB. 19TH--THOMASTON  ZONING  COMMISSION  RECOMMENDED  TO  THE  CITY  COUNCIL  A  REZONING  REQUEST AT  313  BARNESVILLE  STREET  FOR  AUSTIN  AND  CODY  PITTS  TO  OPERATE  A  CUSTOM  CABINET  SHOP  NEXT  TO  THE  LAUNDRAMAT. CHAIRMAN  STEVE  SHORT  AND  VICE-CHAIR  SANDY  KERSEY  BOTH  EXPRESSED  SOME  RESERVATIONS  ABOUT  IT  BECAUSE  IT  REPRESENTS  SPOT  ZONING--BUT  CHAIRMAN  SHORT  SAID  WITH  ALL  THE  COMMERCIAL  CHALLENGES  BARNESVILLE  STREET HAS  EXPERIENCED--PERHAPS  THIS    SPOT  ZONING  WILL  BOOST    DEVELOPMENT  IN  THE  AREA.  BOARD  MEMBER  ROBERT  CHATMAN  WHO  HAS  LIVED  IN  THAT  NEIGHBORHOOD -- SAID IT LOOKS  TO  BE  A  BIG  POSITIVE. 


THE  PITTS  ATTORNEY  ,  JOHNNY  CALDWELL   TOLD  THE  P&Z  BOARD    THE  BROTHERS  PLAN  TO  MAKE  THOUSANDS  OF  DOLLARS  OF  INVESTMENT   IN  THE  BUILDING  TO  CONTROL  THE  NOISE  AND  THE  DUST.  NO  ONE  SPOKE  IN  OPPOSITION  TO  THE  REZONING.

Posted by WTGA AM & FM at 3:11 PM

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