THOMASTON COUNCIL RECEIVES RECOMMENDATION FROM ZONING COMMISSION

FEB. 19TH--THOMASTON ZONING COMMISSION RECOMMENDED TO THE CITY COUNCIL A REZONING REQUEST AT 313 BARNESVILLE STREET FOR AUSTIN AND CODY PITTS TO OPERATE A CUSTOM CABINET SHOP NEXT TO THE LAUNDRAMAT. CHAIRMAN STEVE SHORT AND VICE-CHAIR SANDY KERSEY BOTH EXPRESSED SOME RESERVATIONS ABOUT IT BECAUSE IT REPRESENTS SPOT ZONING--BUT CHAIRMAN SHORT SAID WITH ALL THE COMMERCIAL CHALLENGES BARNESVILLE STREET HAS EXPERIENCED--PERHAPS THIS SPOT ZONING WILL BOOST DEVELOPMENT IN THE AREA. BOARD MEMBER ROBERT CHATMAN WHO HAS LIVED IN THAT NEIGHBORHOOD -- SAID IT LOOKS TO BE A BIG POSITIVE.
THE PITTS ATTORNEY , JOHNNY CALDWELL TOLD THE P&Z BOARD THE BROTHERS PLAN TO MAKE THOUSANDS OF DOLLARS OF INVESTMENT IN THE BUILDING TO CONTROL THE NOISE AND THE DUST. NO ONE SPOKE IN OPPOSITION TO THE REZONING.
No comments:
Post a Comment