Monday, February 19, 2024

Upson County Superior Court Guilty Pleas

CRIMINAL PLEAS

JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC

FEBRUARY 16, 2024

 

 

1. 23R0311 CHELSEA LEE CT. 1: THEFT BY CONVERSION : 5 YEARS PROBATION; CLINICAL AND SUBSTANCE ABUSE EVALUATION AND TREATMENT; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: MAKING A FALSE STATEMENT: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.; $1,000 FINE.

 

2. 22R0366 CHRISTOPHER GREEN CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, 5 YEARS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENTLY TO CASE # 22R0385C; $1,000 FINE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, 5 YEARS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENTLY TO COUNT 1. CT. 5: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: AFFRAY: NOLLE PROSEQUI.

 

3. 23R0349 JAMES GOFORTH CT. 1: PUBLIC DRUNK: 12 MONTHS PROBATION; CLINICAL EVLAUTION AND TREATMENT; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $750 FINE. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNTS 1 & 2. 

 

4. 22R0385B AMBER SMITH CT. 1: CONCEALING DEATH OF ANOTHER: FIRST  OFFENDER: 3 YEARS PROBATION. CT. 2: TAMPERING WITH EVIDENCE: NOLLE PROSEQUI. 

 

5. 21R0011 MATTHEW HUTCHENS CT. 1: SEXUAL BATTERY AGAINST A CHILD UNDER 16- REDUCED- BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; 6 MONTHS IN PATIENT DRUG TREATMENT FACILITY; $1,000 FINE.  CT. 2: SEXUAL BATTERY AGAINST A CHILD UNDER 16- REDUCED- BATTERY: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR: NOLLE PROSEUI. CT. 4: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR: NOLLE PROSEQUI.

 

6. 22R0060C DANNY ONEAL CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY:  NOLLE PROSEQUI. CT. 2: ENTERING AUTO: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS PROBATION; COMPLETE 9 MONTHS IN RSAT; $1,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHED FROM UPSON, PIKE, AND FAYETTE COUNTY. CT. 4: TRAFFICK METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI.

 

7. 22R0377 ANTROUN MCDANIEL CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: FIRST OFFENDER: 10 YEARS, 36 MONTHS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM; $1,500 FINE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGGRESSIVE DRIVING: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENTLY WITH COUNT 1 CT. 4: RECKLESS CONDUCT: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENTLY WITH COUNTS 1 &  3. CT. 5: RECKLESS CONDUCT: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENTLY WITH COUNTS 1, 3, & 4. CT. 6: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: FIRST OFFENDER: 5 YEARS PROBATION TO RUN CURRENT WITH COUNTS 1, 3, 4, & 5; $500 FINE.

 

8. 23R0075A ADAM DEBUC CT. 9: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 8 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.

Posted by Fun 101.1 FM at 11:13 AM

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