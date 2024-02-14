UPSON BOC CHAIRMAN ALLEN SOUNDS-OFF

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN HAD A FORCEFUL STATEMENT ON THE CURRENT STATE OF CONVIENCE STORES--AFTER REQUESTS WERE DENIED FOR BEER AND WINE PACKAGE SALES AT TWO STORES AT TUESDAY'S MEETING. " CONVIENCE STORES ARE NOT CONVIENCE STORES ANYMORE--ALLEN SAID--THEY ARE JUST FOR ALCOHOL SALES, LOTTERY, AND GAMING MACHINES."
EARLIER IN THE MEETING THE COMMISSIONERS DENIED A SALES LICENSE AT RJ FOOD MART 185 WEST MOORE'S CROSSING ROAD AND HAPPY FOOD MART 2055 19 NORTH--BOTH REQUESTS BY RAJENDRA DALAL.
THE COMMISSIONERS ALSO DENIED A SPECIAL EXCEPTION REQUEST FROM JOHN AND KILEY HASLAM AT 745 GOSHEN ROAD FOR AN INDOOR/OUTDOOR SPECIAL EVENT VENUE AT THEIR HANDSOME HOUSE THAT HAD SPARKED HEAVY NEIGHBORHOOD OPPOSITION.
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