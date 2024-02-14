Wednesday, February 14, 2024

UPSON BOC CHAIRMAN ALLEN SOUNDS-OFF

 UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN    HAD  A  FORCEFUL  STATEMENT  ON  THE  CURRENT  STATE  OF  CONVIENCE  STORES--AFTER  REQUESTS  WERE  DENIED  FOR  BEER  AND  WINE  PACKAGE  SALES   AT  TWO  STORES    AT  TUESDAY'S  MEETING. "  CONVIENCE  STORES  ARE  NOT  CONVIENCE  STORES  ANYMORE--ALLEN  SAID--THEY  ARE JUST  FOR  ALCOHOL  SALES,  LOTTERY,  AND  GAMING  MACHINES."


EARLIER  IN  THE  MEETING  THE  COMMISSIONERS  DENIED  A  SALES  LICENSE  AT  RJ FOOD  MART 185 WEST MOORE'S CROSSING  ROAD  AND  HAPPY  FOOD MART 2055  19  NORTH--BOTH  REQUESTS  BY  RAJENDRA  DALAL.


THE  COMMISSIONERS  ALSO  DENIED  A  SPECIAL  EXCEPTION  REQUEST  FROM  JOHN  AND KILEY  HASLAM  AT  745  GOSHEN  ROAD FOR  AN  INDOOR/OUTDOOR  SPECIAL  EVENT  VENUE    AT  THEIR   HANDSOME  HOUSE   THAT  HAD    SPARKED    HEAVY NEIGHBORHOOD  OPPOSITION. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:27 PM

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