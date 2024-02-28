Wednesday, February 28, 2024

UPSON BOC 2/27/24

 UPSON  COUNTY  BOARD   OF COMMISSIONERS  APPROVED  THE  PURCHASE  OF  TWO   PICK-UP  TRUCKS  AT  THE  FEB.  27TH  MEETING  FROM  WADE  FORD.  F-250   4  BY 4  FOR  WATER  DEPARTMENT  $64,000,  A  REPLACEMENT  VEHICLE.  FOR  THE  ROADS  DEPARTMENT  AN  F-250  2  BY  4 $47,000 


HIGHLINE  COMPANY  GAVE  AN  UPDATE  ON  INSTALLATION  OF  INTERNET  SERVICE  USING  GRANT  FUNDS  , COUNTY  AND COMPANY  INVESTMENT.  THE  PROJECT  SHOULD  BE  COMPLETED  BY  MID-SUMMER.  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  CALLED  THE  FIBER  A  GAME  CHANGER  FOR  THE  COUNTY. 


COMMISSIONER  PAUL  JONES  SAID  HE NEVER  THOUGHT  UPSON  COUNTY  WOULD  HAVE  FIBER  IN  HIS  LIFETIME.

Posted by WTGA AM & FM at 12:42 PM

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