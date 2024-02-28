UPSON BOC 2/27/24

UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED THE PURCHASE OF TWO PICK-UP TRUCKS AT THE FEB. 27TH MEETING FROM WADE FORD. F-250 4 BY 4 FOR WATER DEPARTMENT $64,000, A REPLACEMENT VEHICLE. FOR THE ROADS DEPARTMENT AN F-250 2 BY 4 $47,000
HIGHLINE COMPANY GAVE AN UPDATE ON INSTALLATION OF INTERNET SERVICE USING GRANT FUNDS , COUNTY AND COMPANY INVESTMENT. THE PROJECT SHOULD BE COMPLETED BY MID-SUMMER. CHAIRMAN NORMAN ALLEN CALLED THE FIBER A GAME CHANGER FOR THE COUNTY.
COMMISSIONER PAUL JONES SAID HE NEVER THOUGHT UPSON COUNTY WOULD HAVE FIBER IN HIS LIFETIME.
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