Friday, February 23, 2024

STATE LEGISLATORS CAMP, DICKEY, AND KENNEDY IN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  MODERATED  A  MEETING  FEB. 19TH  WITH  STATE  HOUSE  MEMBERS  BETH  CAMP,  ROBERT DICKEY  AND  STATE  SENATOR  JOHN KENNEDY  AT  THE  UPSON  EMC  ANNEX.  THE  LEGISLATORS  ADDRESSED  CITIZENS  QUESTIONS   ABOUT  ISSUES  IN  THE  CURRENT  GA.  GENERAL  ASSEMBLY.  ONE  ISSUE  WAS  ELECTION  INTEGRITY  SOMETHING  THAT  TROUBLES  RETIRED  COUNTY  AGENT  EDDIE  MEEKS.  HE  TOLD  THE  GROUP  HE  WOULD  SUPPORT  A  RETURN  TO  PAPER  BALLOTS,  SOMETHING  OTHER   CITIZENS  HAVE  BROUGHT  BEFORE  THE  COUNTY  COMMISSIONERS , RECENTLY.


CHAIRMAN  ALLEN  RESPONDED  THAT  UPSON  COUNTY  FOLLOWS  STATE  REGULATIONS  ON  ELECTIONS  AND  NOW  THAT  MEANS  USING  DOMINION  VOTING  MACHINES, WHICH  IS  STATE  ELECTION  LAW.


CERTIFICATE OF  NEED  FOR  NEW  HOSPITALS  AND  MEDICAL  FACILITIES  WAS  ANOTHER  ISSUE.  URMC  CEO  JEFF  TARRANT  HAS  TOLD  THOMASTON  KIWANIS  HE  SUPPORTS  CON,  AS  IT  REINFORCES  THE  MISSION  OF  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER.  SENATOR  KENNEDY  #2    IN  THE  SENATE,   NOTED  LT.  GOVERNOR  JONES  HAS  HELD  COMMITTEE  MEETINGS  AIMED  AT DISCUSSING   ELIMINATION    OF    THE  CON .  THE  LT.  GOV  HAS  SAID  THE  CURRENT  SMALL  HOSPITAL  IN  JACKSON  DOES  NOT  SERVE  COMMUNITY  NEEDS  AND  HE  BACKS  A  LARGER  MEDICAL  FACILITY--BUT  UNDER  THE  CON   IT  WOULD  BE  DIFFICULT  TO  GET  IT  BUILT.


PASTOR  CLAUDE  TURNER,  PASTOR  OF  NEW  BETHEL  BAPTIST  CHURCH , HAS  CALLED  FOR  THE  ELIMINATION  OF  SCHOOL  TAXES  ON  ELDERLY  CITIZENS FOR  YEARS    AND  HE  REPEATED  HIS  MESSAGE  DURING  THE  EVENT.  HE  SAID  TAX ASSESSMENTS  ON HIS  PROPERTY  IS  THROUGH  THE  ROOF  AND  SENIORS  NEED  TAX  RELIEF   FROM  SCHOOL  TAXES. SENATOR KENNEDY  SAID  LEGISLATION  IS  IN  THE  HOPPER  TO  HOLD  THE  LINE  ON  ASSESSMENTS  AND  LATER   IN  THE  WEEK  THE  SENATE  APPROVED  THE  BILL.  ITS NOW HEADED  TO  THE  HOUSE  WHERE  CAMP  AND  DICKEY  SPOKE  UP  IN  SUPPORT OF  IT.


101  NEWS  RECORDED  INTERVIEWS  WITH KENNEDY,  CAMP, AND  DICKEY  ABOUT  ISSUES  IN  THE  HOUSE  AND  SENATE  SO  TUNE  TO  101.1 FM  TO  HEAR  THEM.  ONE NEW  BILL  IN  THE   GENERAL  ASSEMBLY  INVOLVES  FISHING/PRIVATE PROPERTY  RIGHTS    ON  YELLOW JACKET  SHOALS  ON  THE  FLINT  RIVER  IN  UPSON  AND  TALBOT  COUNTY.  THE  FAMILIES  OF  THOMASTON'S  LATE  MAYOR DR.  SAM  BREWTON  AND  THE LATE  SUPERIOR  COURT  JUDGE  BEN  J. MILLER  SR. HAVE  FILED  LAW  SUITS  TO  PROTECT  THEIR  PRIVATE  PROPERTY  RIGHTS.

Posted by WTGA AM & FM at 11:40 AM

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