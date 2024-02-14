Wednesday, February 14, 2024

ARREST FOR PIKE H.S. FIREARM ON CAMPUS

 MAJOR  DAVID NEAL PIKE CO  SO  SAID  FELONY  CHARGES  OF POSSESSION  OF  A  FIREARM  ON  SCHOOL  PROPERTY  HAVE  BEEN  FILED AGAINST  A  STUDENT  AT  PIKE  COUNTY  HIGH   AFTER  A  RIFLE  WAS  FOUND  IN  HIS  VEHICLE  ON  CAMPUS, TUESDAY.


THE  SUSPECT--18  YEAR  OLD  KYLE KEESE OF  THE MOLENA  AREA HAD  A  CLEAN  RECORD  PRIOR TO  THE  ALLEGED  INCIDENT--ACCORDING  TO  MAJOR  NEAL.  SCHOOL  OFFICIALS  NOTIFIED PARENTS  OF  THE  OFFENSE. A  PRIVATE  CANINE  COMPANY  HIRED  BY  THE  SCHOOL  SYSTEM  LOCATED  THE  WEAPON  AND  THE  SHERIFF'S  OFFICE  WAS  NOTIFIED.

Posted by WTGA AM & FM at 2:01 PM

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