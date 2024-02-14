ARREST FOR PIKE H.S. FIREARM ON CAMPUS

MAJOR DAVID NEAL PIKE CO SO SAID FELONY CHARGES OF POSSESSION OF A FIREARM ON SCHOOL PROPERTY HAVE BEEN FILED AGAINST A STUDENT AT PIKE COUNTY HIGH AFTER A RIFLE WAS FOUND IN HIS VEHICLE ON CAMPUS, TUESDAY.
THE SUSPECT--18 YEAR OLD KYLE KEESE OF THE MOLENA AREA HAD A CLEAN RECORD PRIOR TO THE ALLEGED INCIDENT--ACCORDING TO MAJOR NEAL. SCHOOL OFFICIALS NOTIFIED PARENTS OF THE OFFENSE. A PRIVATE CANINE COMPANY HIRED BY THE SCHOOL SYSTEM LOCATED THE WEAPON AND THE SHERIFF'S OFFICE WAS NOTIFIED.
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