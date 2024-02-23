Friday, February 23, 2024

SCAM TARGETING COGGINS FUNERAL HOME

 COGGINS   FUNERAL  HOME   IN  THOMASTON   HAS  CONTACTED  THE  THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT  ABOUT  A  SCAM  TARGETING    THE  BUSINESS.  JASON  THORNHILL  OF     COGGINS    SAID   SOMEONE  HAS  BEEN  CONTACTING  FAMILIES  COGGINS  HAS  SERVED  ASKING  FOR  PAYMENTS  BY  CREDIT  CARD. MR.  THORNHILL  TOLD   101  NEWS, COGGINS  FUNERAL  HOME  DOES NOT  CONDUCT  BUSINESS  THAT  WAY--THEY  DO  NOT  CONTACT  FAMILIES  SEEKING  PAYMENT OVER  THE  PHONE.   IF  ANYONE  RECEIVES SUCH  A  PHONE  CALL  HANG-UP  ON  THEM. 


HERE  IS  THE  NUMBER  SHOWING  UP  ON THE  SCAM  CALLS   678-995-6515.

Posted by WTGA AM & FM at 10:32 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)