SCAM TARGETING COGGINS FUNERAL HOME

COGGINS FUNERAL HOME IN THOMASTON HAS CONTACTED THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT ABOUT A SCAM TARGETING THE BUSINESS. JASON THORNHILL OF COGGINS SAID SOMEONE HAS BEEN CONTACTING FAMILIES COGGINS HAS SERVED ASKING FOR PAYMENTS BY CREDIT CARD. MR. THORNHILL TOLD 101 NEWS, COGGINS FUNERAL HOME DOES NOT CONDUCT BUSINESS THAT WAY--THEY DO NOT CONTACT FAMILIES SEEKING PAYMENT OVER THE PHONE. IF ANYONE RECEIVES SUCH A PHONE CALL HANG-UP ON THEM.
HERE IS THE NUMBER SHOWING UP ON THE SCAM CALLS 678-995-6515.
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