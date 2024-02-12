Monday, February 12, 2024

CONDITIONS IN THOMASTON/UPSON/PIKE

 AS  OF  8AM  MONDAY   MORNING  THESE  CONDITIONS  WERE  REPORTED---THOMASTON'S  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  REPORTED  A  HOUSE  ON  PINEDALE  WAS  FLOODED.  THE  LIFT  STATION  ON  AVE.  F  IS  SPILLING  AND  THE LIFT  STATION  AT  CITY  HALL IS  THREATENING  TO  SPILL.


UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTED  TRINITY  ROAD  OUT  YATESVILLE  WAY  IS  FLOODED.


IN  PIKE  COUNTY--COUNTY  MANAGER  BRANDON  ROGERS  REPORTED  SCOTT  ROAD IS  FLOODED.  ALSO  FLOODING  ISSUES  ON  WEST  JONES  ROAD,  GREEN  STREET, WEST MILNER, TURNER  ROAD,  DUNBAR,  DUNN  ROAD,  BANKSTON,  GLOVER,  AND  CAMPBERLL  ROAD.

Posted by WTGA AM & FM at 10:58 AM

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