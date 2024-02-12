CONDITIONS IN THOMASTON/UPSON/PIKE

AS OF 8AM MONDAY MORNING THESE CONDITIONS WERE REPORTED---THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON REPORTED A HOUSE ON PINEDALE WAS FLOODED. THE LIFT STATION ON AVE. F IS SPILLING AND THE LIFT STATION AT CITY HALL IS THREATENING TO SPILL.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTED TRINITY ROAD OUT YATESVILLE WAY IS FLOODED.
IN PIKE COUNTY--COUNTY MANAGER BRANDON ROGERS REPORTED SCOTT ROAD IS FLOODED. ALSO FLOODING ISSUES ON WEST JONES ROAD, GREEN STREET, WEST MILNER, TURNER ROAD, DUNBAR, DUNN ROAD, BANKSTON, GLOVER, AND CAMPBERLL ROAD.
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